Youth Lab presenta su línea de cosmética natural basada en Vitamina C

Su fórmula avanzada de ingredientes activos previene los signos del envejecimiento, activa la síntesis del colágeno y ayuda a prevenir las líneas de expresión y las arrugas La vitamina C no es un ingrediente nuevo en la cosmética. Sin embargo, el interés por este activo no ha dejado de crecer. En los últimos tiempos, el Ácido L-Ascórbico, o vitamina C, es el ingrediente líder del momento por sus múltiples beneficios, incluso por delante del ácido hialurónico o de la niacinamida.

“Es posible afirmar que la vitamina C es un todoterreno para el cuidado de la piel” afirma Myriam Fernández, product manager de la compañía.

La vitamina C activa la síntesis de colágeno, una proteína necesaria para la regeneración de la piel, ayuda a reducir las líneas de expresión y la irritación; reduce la excesiva pigmentación del cutis y, por lo tanto, reduce la presencia de manchas, sobre todo de las producidas por el sol; aporta luminosidad; defienda a la piel de las agresiones externas como la polución o el viento; hace más efectiva la absorción de otras cremas y trabaja desde las capas profundas de la piel, con lo que mejora por completo su calidad y aspecto.

Con el objetivo de aprovechar todos estos beneficios, los laboratorios Youth Lab, que en España comercializa Trending Pharma en el canal farmacia, presentan ahora al mercado su línea de productos de cosmética natural basada en la vitamina C, una línea compuesta por un sérum con vitamina C, su crema anti polución y un gel-crema iluminador.

Sérum vitamina C, un concentrado antioxidante que restaura el brillo del rostro, suaviza las arrugas, aporta claridad y restauración a la piel y elimina los signos de la edad y las manchas y pigmentaciones. Aporta también provitaminas B5 o Pantenol para hidratar en profundidad y evitar las pérdidas transpidérmicas de agua. PVP. 47.99 €

Crema Antipolución con Protección SP50+, una crema de día que calma, repara y protege la piel de las agresiones ambientales. Esta crema, previene el daño celular y los primeros signos del envejecimiento del rostro, contrarrestando el efecto de la luz azul, la contaminación del aire, los rayos infrarrojos y los rayos UVA / UVB. PVP. 38.99 €

Gel-crema Vitamina C es un producto hidratante y no graso con Ácido L-Ascórbico que restaura el brillo y el tono de la piel, mejora el volumen y la densidad de la piel, y proporciona así un aspecto más radiante y juvenil. Además, gracias al Ácido Ascórbico Estabilizado (Vitamina C) previene los signos de fotoenvejecimiento (incluida la luz azul), al tiempo que calma, protege e hidrata la piel. PVP. 41.99 €

“Se trata de una familia de productos perfectos para el cuidado de todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, y apto para veganos al no contener ingredientes de origen animal” afirma Myriam Fernández.

Al introducir esta nueva familia de productos, el objetivo de Trending Pharma es ofrecer, a través del exclusivo canal farmacias, una amplia gama de soluciones para la piel, que destacan por su alta calidad, su nivel de innovación, su excelente relación calidad precio y una clara filosofía sostenible y ecológicamente responsable.

Estos productos se dirigen principalmente a mujeres de entre los 25 y 55 años, consumidoras con una filosofía de vida de estilo saludable, que aprecian el consumo inteligente y sostenible, y preocupadas por utilizar productos de alta fiabilidad.

Youth Lab es una marca perteneciente a Trending Pharma -antes Cosmética Pharma- y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias.

Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; serum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

Más información sobre Trending Pharma

Trending Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

La compañía cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta por 65 empleados -entre los que se encuentran farmacéuticos, dermatólogos, cosmetólogos, y un potente departamento de I+D- y comercializa ya sus productos de manera exclusiva en el canal farmacia.