Ambliopía y ojo vago en adultos, ejercicios para mejorar y soluciones

lunes, 30 de mayo de 2022, 18:02 h (CET)

Al ser una patología sufrida por muchos pacientes, muchas personas se preguntan qué es la ambliopía u ojo vago. Esta condición se basa en una agudeza visual muy inferior en un ojo respecto al otro y es bastante común en niños, pero los adultos también pueden padecer este problema, el cual es más complejo de tratar en su caso.

A día de hoy, la evolución de la tecnología ha permitido crear tratamientos para corregir esta disfunción. Ejemplo de ello es Dicopt, un programa avanzado de ejercicio visual que utiliza juegos de realidad virtual para potenciar los tratamientos clásicos, reducir el tiempo de terapia y para que los médicos puedan realizar un seguimiento de manera remota.

¿Qué es la ambliopía u ojo vago en adultos? Todo lo que hay que saber Cuando los niños presentan algún tipo de pérdida de visión, se comienza a notar en su desempeño, pero hay algunos casos que se pasan por alto y la persona llega a la adultez con este problema. El ojo vago consiste en la pérdida temprana de la vista en uno de los dos ojos y se desarrolla por problemas de conexión entre el ojo y el cerebro.

Según las estadísticas, tres de cada 100 niños sufre de ambliopía, pero si se detecta a tiempo, se puede corregir con tratamientos y ejercicios. De lo contrario, los adultos con ojo vago tienen una recuperación más compleja, puesto que su sistema de visión ya está desarrollado. Si bien no es imposible de tratar, se recomienda realizar un tipo de terapia específica que estimule los cambios neuronales para mejorar la visión en la actividad cerebral.

¿Cómo se puede solucionar la ambliopía con videojuegos? El tratamiento recomendado para corregir el ojo vago es cubrir el dominante con un parche, para obligar al cerebro a utilizar el otro, pero esto funciona mejor en niños que en adultos. Por su parte, los ejercicios con realidad virtual son una solución que potencia la recuperación casi completa del ojo adulto.

Esta nueva tecnología de Dicopt está hecha para ayudar a disminuir la pérdida de visión, mientras se juegan videojuegos de realidad virtual. Actualmente, muchos pacientes utilizan este procedimiento que consiste en corregir el ojo amblíope, mostrándole la parte del juego con más movimiento y disminuirlo en el otro. Según los especialistas, el entrenamiento binocular potencia la recuperación, en vista de que usar ambos ojos mejora la agudeza visual.

La gran cantidad de beneficios para el paciente ha llevado a que cada vez más especialistas trabajen con este tipo de sistemas. Además, les permite llevar el seguimiento de la recuperación de forma remota, ya que la aplicación recoge todos los datos y los entrega de manera digitalizada. Asimismo, no se necesita de la asistencia del oftalmólogo para desarrollar la terapia con realidad virtual.

Para conocer más sobre este novedoso tratamiento útil tanto para adultos como para niños, Dicopt cuenta con un sitio web en el que se encuentra toda la información necesaria para la comercialización y uso del producto digital para corregir el ojo vago.



