Liruch: tu web líder de citas veraniegas

lunes, 30 de mayo de 2022, 12:55 h (CET) La llegada del verano dispara los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. El sol favorece la secreción de ambas dos. Estos dos neurotransmisores (responsables de la transmisión de información entre neuronas) son dos de los componentes de la fórmula del amor. Según la ciencia, el amor puede sintetizarse con la siguiente fórmula: serotonina + dopamina + adrenalina + oxitocina + vasorpresina. A todas ellas debemos la existencia de este sentimiento al que llamamos "amor", así como de las distintas fases que atraviesa una pareja a lo largo de su relación. Por ello, como el sol estimula la secreción especialmente de las dos primeras, la necesidad de experimentar un amor más romántico se dispara en la época estival. Esto mismo explica la razón de que muchas personas se lancen a la búsqueda de pareja en los meses de junio, julio y agosto, cuando hace más calor.





Sin embargo, no todas las personas que dan este paso encuentran a un compañero o compañera compatible. En estos casos, una buena opción es optar a las alternativas que ofrecen plataformas digitales y aplicaciones móviles como Liruch, Web Líder de entretenimiento, de citas y contactos para el VERANO. Las posibilidades de encontrar pareja por Internet se incrementan: los diversos usuarios confeccionan su propio perfil, en el que recogen las características que los definen. De este modo, conforman una carta de presentación a la que otros usuarios pueden acceder dentro de la aplicación. Así es mucho más sencillo que la pareja con la que se concierte la cita sea compatible con nuestra personalidad y gustos.

Liruch, Web Líder de entretenimiento, de citas y contactos para el VERANO

Liruch es una web de entretenimiento que a raíz del confinamiento se ha posicionado como líder en el sector de las páginas web de citas online. Muchos de los perfiles configurados por cada uno de los usuarios se validan manualmente mediante el “Saludo Liruch", lo que garantiza la veracidad del perfil verificado.

La finalidad principal con la que se ha creado reside en ofrecer al público un espacio en el que entretenerse y distraerse con sus múltiples juegos y opciones, y contactar con personas reales, en busca de una relación fundamentalmente de pareja. Para ello, sus usuarios disponen de herramientas como chats, mensajes privados, teléfonos y otras opciones que facilitan la comunicación. Dentro de todas estas opciones, el usuario puede mostrar su interés mediante emoticonos, emojis... con los que transmitir las diversas emociones digitalmente y a distancia.

Algunas de las características que más atractivas hacen a esta web son las siguientes:

No se paga nunca por ningún chat recibido.

Las conversaciones se guardan automáticamente.

Es posible activar la cámara web, sólo en caso deseado, con lo que se respeta la privacidad de la persona dejando a su libre elección el mostrar el rostro o no al otro usuario en tiempo real.

Se pueden enviar emojis a quien se desee.

Destaca por su versatilidad y modalidad multiplataforma, pudiéndose utilizar tanto su versión web como su versión de aplicación móvil.

Independientemente del dispositivo móvil desde el que se utilice, Lircuh permite contactar con personas residentes en la misma ciudad, zona o barrio.

En relación al punto anterior, si la distancia no es problema, el usuario puede contactar con personas también fuera de su área de residencia habitual.

Así funciona. Es muy fácil.

1. El primer paso es registrarse. En el formulario de registro, el usuario ha de indicar su género, así como el género de la pareja que busca. Indicará también su cumpleaños y correo electrónico. Por último, habrá de escoger una contraseña y aceptar las condiciones. 2. Una vez completado el registro, se inicia sesión y ya se puede empezar a buscar por: chicos/chicas o gays/lesbianas. En un menú desplegable se selecciona la opción adecuada al caso particular (por ejemplo: chico busca chicas / chico busca chicos...) Para finalizar se especifica la provincia. 3. El siguiente paso es darle a buscar y ojear los resultados de la búsqueda realizada. Una vez se clica en el perfil de la persona interesada, puede observarse su descripción, sus gustos... Aparte hay opciones para establecer contacto y poderse comunicar con la propia persona.

¿Quién puede utilizar la App?

Cualquier persona mayor de edad (18 años o más) puede utilizar la aplicación, con independencia de su sexo, género y preferencias.

Sube tu saludo Liruch y gana premios.

Aprovecha las promociones de verano.

