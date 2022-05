La bailarina portuguesa Rita Noutel, usuaria de silla de ruedas, que actúa este sábado en la sala principal del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, en Madrid, define la danza como "el lenguaje silencioso del alma". Así se expresó en una entrevista con Servimedia en la que ponderó el trabajo del bailaor y coreógrafo barcelonés José Maldonado, con el que interpretará 'Bailes Extranhos'.

Lleva 12 años bailando de forma profesional y su especialidad es la danza contemporánea, pero conoció a Maldonado en Barcelona y "empezamos a bailar los dos. Es una experiencia estupenda. De flamenco no sabía nada, por esto el proyecto es una experiencia. Por bailar tres o cuatro veces flamenco nadie puede decir que ya sabe. Es todo muy complejo. 'Bailes Extranhos' es una experiencia para probar, para aprender, para vivir".

A Noutel, de 40 años, no le gusta que le pregunten por el accidente que la llevó a una silla de ruedas. "Me cansa hablar de ese tema porque no veo que tenga conexión con mi vida profesional. Creo que es una obsesión que me pregunten por cómo bailo con la silla de ruedas".

Así mismo denuncia que es muy complicado formarse en danza cuando tienes una discapacidad y que "las barreras físicas" existen aún en muchos lugares.

"No todos los profesores me aceptan para darme clases, esa es la gran realidad" y esta situación, en su opinión, refleja por qué no hay más personas con discapacidad que se dediquen a la danza. "No podemos cerrar las puertas a personas que quieren aprender. El mundo tiene que cambiar". Por último, Noutel señaló que tiene proyectos hasta diciembre pero que vive "muy día al día. Lo que quiero es seguir bailando, conocer más gente, seguir con el trabajo de mi compañía. En estos 12 años he vivido que cuando acaba un proyecto llega otro y lo importante es seguir bailando".