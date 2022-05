LACOMMA duplica su flota de food trucks en alquiler Emprendedores de Hoy

Los food truckso camiones de comida se han convertido en una moda en España y se encuentran en todo tipo de eventos. Las ventas de estos vehículos se han disparado, sobre todo los destinados a hostelería, pero también ha aumentado el alquiler. Empresas de catering, hoteles o agencias de publicidad se interesan más por el alquiler que por la compra por diversos motivos.

Ángel Luna, responsable del cliente final en la fábrica de food trucks LACOMMA, cuenta que hay mucha variedad según el tiempo de alquiler y la finalidad. “En LACOMMA, estamos especializados en alquiler mensual y con rotulación personalizada. Otras empresas hacen alquileres cortos, incluso de solo unas horas, incluyendo un menú cerrado”.

No es lo mismo alquilar un food truck para una boda (un solo día con el catering incluido) a alquilar todo el verano para poner en marcha un negocio. El alquiler de food trucks se adapta a todo tipo de eventos e ideas de negocio, por ese motivo este verano duplicarán su flota de food trucks.

El precio del alquiler de un food truck Como norma general, el precio es más barato cuando se alquila para más tiempo (alquilar para un día puede costar 500 € y alquilar un mes 1.200 €, aproximadamente) y el precio aumenta si se incluyen extras como rotulación con imagen de marca, maquinaria de hostelería muy específica o el transporte.

“A la larga es más rentable comprar, pero para ocasiones puntuales y como toma de contacto con este mundo, el alquiler es muy buena opción”, indica Ángel Luna, mientras muestra la variedad de modelos de food truck del concesionario ubicado en Talavera de la Reina.

Agencias para el alquiler de food trucks en toda la península Actualmente, la empresa LACOMMA solo alquila desde Talavera de la Reina y el transporte no está incluido en el precio, pero el próximo año tienen intención de contar con varios puntos de entrega y recogida de food trucks en alquiler.

“Si alguien quiere un food truck para un evento de corta duración lejos del centro de España no es rentable alquilar, para estos casos ponemos en contacto al interesado con alguno de nuestros clientes de esa zona” aclara Ángel Luna.



