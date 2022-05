Salir de la multipropiedad sin pagar por ello Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de mayo de 2022, 11:02 h (CET)

Los expertos aconsejan no adelantar ni un solo euro por anular un contrato de multipropiedad. Actualmente, diferentes despachos de abogados y empresas estarían aprovechando el momento para cobrar importantes cantidades económicas en conceptos de honorarios para intentar resolver o anular los contratos que sujetan al consumidor a la multipropiedad.

Ascoe se fundó con la única finalidad de ayudar a los propietarios de semanas de multipropiedad. Por eso, el compromiso de esta asociación es no cobrar cantidad alguna a los socios que pretendan anular o resolver los contratos de la multipropiedad por vía judicial. Además, se les proporciona asesoramiento gratuito.

Ascoe, en sus quince años de trayectoria, cuenta ya con más de quinientas sentencias ganadas en diferentes juzgados españoles, los cuales fallan a favor del multipropietarios. Las sentencias son firmes, anulan sus contratos y deudas, si las tienen, y recuperan todo su dinero más los intereses generados del importe inicial de la compra.

Según comenta su presidente, Alberto Mondragon, han tenido varios casos de despachos de abogados que abandonan a sus clientes días anteriores al juicio debido a la falta de información y conocimiento para desarrollar el procedimiento. Esto ha generado una nueva preocupación para la asociación, que se ha visto obligada a aumentar sus avisos a través de campañas de concienciación y orientación al asociado por diferentes vías. “Es muy importante conocer este producto”, comenta el presidente de Ascoe, “depende del letrado que el afectado, que lleva años sufriendo este lastre, recupere la tranquilidad en su vida sabiendo que no dejará esta carga a sus hijos. Ponerse en buenas manos es fundamental en cualquier situación y más en este producto que se creó para que el comprador estuviese obligado e hipotecado de por vida en el cumplimiento de unas obligaciones contractuales en beneficio de terceros y no de uno mismo”.

Para comenzar la nulidad de un contrato de multipropiedad, hay que conocer las bases fundamentales que determinarán el éxito del procedimiento. Se habrá de sujetar mediante contrato las condiciones con el abogado que va a llevar el asunto sin pagar cantidad alguna por ello, solo el gasto del procurador, el cual se podrá hacer de forma aplazada.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.