Protector maletero perro con material PVC, de la mano de Distribuciones Cantelar

viernes, 27 de mayo de 2022, 11:30 h (CET)

Las familias que tienen un perro, consideran a esta mascota como un miembro más de la familia, incluyéndolo en muchas ocasiones en los viajes, paseos o escapadas de fin de semana. No obstante, el transporte de estos animales puede causar a veces suciedad o deterioro en asiento o maletero del vehículo.

Como solución a esta situación, Distribuciones Cantelar dispone de un protector maletero perro fabricado de PVC, cuyas características permiten que la familia pueda trasladar su mascota a cualquier lugar, sin el riesgo de acelerar el desgaste de esta área del vehículo.

Protector de maletero de PVC para las mascotas de la casa Generalmente, el maletero de un coche es una de las áreas más descuidadas por los propietarios de un vehículo, ya que dentro de este se cargan diferentes elementos que progresivamente contribuyen al deterioro del automóvil.

Trasladar a una mascota también representa un problema para la conservación del vehículo. No obstante, el protector maletero perro de PCV es una de las alternativas más novedosas y útiles en el mercado para llevar a estos animales a cualquier lugar sin preocuparse por ensuciar o maltratar esta área.

Las ventajas de este artículo es que al estar elaborado en PVC es de mayor resistencia y durabilidad. Asimismo, es de fácil limpieza y resulta también cómodo para la mascota al contar con una superficie protectora antideslizante y un diseño con borde perimetral elevado que se ajusta a las dimensiones de un maletero estándar, lo que le aporta firmeza y mayor protección a dicho espacio.

Excelente relación calidad/precio Como una tienda especializada en accesorios para vehículos, Distribuciones Cantelar se ha distinguido por contar con un variado catálogo de protectores de maleteros destinados a las marcas más reconocidas en la industria automovilística, siendo uno de sus productos más solicitados el protector maletero perro de PVC.

Asimismo, dentro de su stock de productos disponibles es posible encontrar protectores de maletero elaborados de caucho, alfombrillas, entre otros elementos enfocados en contribuir al embellecimiento y cuidado de cualquier tipo de vehículos.

Adicionalmente, esta tienda online se ha consolidado en el mercado por contar con una excelente relación calidad/precio en cada uno de sus productos, proporcionando a sus clientes la oportunidad de adquirir diferentes accesorios para el interior o exterior del coche de forma accesible y segura.

Cada uno de estos aspectos ha llevado a Distribuciones Cantelar a posicionarse como uno de los e-commerce más recomendados para adquirir un protector maletero perro y otros accesorios para vehículos.



