A2 Electricidad y las instalaciones autoconsumo fotovoltaico residencial en Asturias

jueves, 26 de mayo de 2022

Los elevados costes de la electricidad, que han alcanzado máximos históricos en los últimos meses, sumado al excesivo precio de otras energías, hacen que se analicen otras alternativas energéticas.

Para la empresa A2 Electricidad, una de las prioridades es impulsar el uso de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para viviendas en Asturias, en vista de las subvenciones disponibles en la actualidad. El trabajo de esta empresa es reconocido en la zona, debido a la gran rentabilidad que ofrece este tipo de sistemas en comparación con los mecanismos tradicionales.

Razones por las que las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico son una buena opción para las residencias en Asturias En Asturias, los factores que influyen en el crecimiento de los sistemas de placas solares son la cuantía de inversión, la energía que consume la instalación, la producción registrada y la energía disponible para el autoconsumo. Asimismo, la compensación económica de excedentes que entrega la compañía eléctrica a cambio de la energía no consumida y vertida en la red, generan grandes beneficios.

De acuerdo con Alfonso Viejo, responsable de A2 Electricidad, estas instalaciones tienen gran futuro en Asturias, ya que la amortización de un sistema sin baterías se completaría en 6 años aproximadamente.

A2 Electricidad ofrece el servicio de asesoría energética para que los clientes consuman lo necesario En la actualidad, las ayudas económicas de los fondos europeos Next Generation aplican tanto para las instalaciones de autoconsumo residenciales como para las empresas de servicios o pertenecientes al sector industrial, así como para las comunidades de propietarios. En ese sentido, es importante contar con la asesoría de una empresa especializada en el consumo energético, tal y como lo realiza A2 Electricidad.

De esa manera, los asesores energéticos están capacitados para analizar el consumo de gas y la electricidad que se ajuste a las necesidades del cliente, mediante estudios y propuestas de ahorro en las facturas. Entre las opciones disponibles se encuentran los alumbrados LED, los estudios de potencia, la automatización, las alarmas técnicas y el análisis e instalación de sistemas de compensación para energía reactiva.

Las ventajas de la energía fotovoltaica incluyen la generación de energía incluso en los días nublados, algo común en la zona de Asturias, ya que poseen baterías para almacenar lo que no se utiliza. En total, Asturias registra más de 1.700 horas de sol al año, por lo que es una excelente alternativa para sus habitantes.



