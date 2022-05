El Museo Iluziona ha abierto sus puertas en Toledo Comunicae

jueves, 26 de mayo de 2022, 15:50 h (CET) La nueva sala de exposición ILUZIONA ofrece a los visitantes una experiencia de museo única y muy novedosa en Toledo en la que el propio visitante pasa a ser el protagonista de cada escenario '¿Te has imaginado alguna vez colgando de la Catedral de Toledo?' '¿Huyendo de la Gárgola del Monasterio de San José?' '¿Atravesando a pie el Tajo?' ILUZIONA abre sus puertas y ofrece una experiencia de ocio novedosa y divertida a través de un escenario perfecto que recrea varios ambientes originales en donde se mezclan, la cultura, el arte y el entretenimiento, para llegar a todo los públicos de una manera diferente.

Las Sala de Exposiciones ILUZIONA contiene numerosos trampantojos repartidos en 5 salas que recrean imágenes o símbolos de la historia y de la cultura española en formato 3D, permitiendo al visitante integrarse en cada escenario a través de la fotografía. Adicionalmente, ILUZIONA permite unir la cultura a la diversión a través de las explicaciones, los textos y los efectos ópticos que acompañan y narran cada obra. Asimismo, a través de sus obras, el visitante tiene multitud de opciones de inmortalizar sus fotos, con efectos visuales muy variados y divertidos e interactuar con otras personas dentro del mismo escenario, de tal forma que, cualquiera puede encontrarse atrapado en una copa de la mano de Dalí, huyendo de los gigantes de Don Quijote o bebiendo sidra directamente de un cuadro.

La sala de exposición tiene varias estancias que ofrecen ilusiones ópticas muy originales, como, por ejemplo, la posibilidad de pisar el Pozo Amargo o colgarse del techo del despacho de Cervantes. A demás, dispone de trampantojos que se enfocan, no solo en episodios de la historia de España, sino también, en las fascinantes leyendas de Toledo. Gracias a los textos que acompañan estas obras, ILUZIONA ofrece una experiencia inmersiva a través de las imágenes que ilustran las leyendas y también, a través de la narración de sus origines. En ILUZIONA, el visitante podrá conocer la historia del Diablo en Toledo, la Ajorca de Oro o bien la leyenda del Cristo de las Aguas. Para más admiten mascotas así que 'tu mejor amigo' también estará invitado a sacarse la foto. Desde luego, un lugar muy recomendable para todas las edades y cualquier persona que desee divertirse aprendiendo.

www.iluziona.com

Calle Miguel Cervantes 6 (a pocos metros de la Plaza Zodocover) Toledo

Tel: 625614682

Vídeos

Museo Iluziona



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.