Chaplin Concept Store, su variedad de mobiliario, decoración y antigüedades

jueves, 26 de mayo de 2022, 11:13 h (CET)

Una de las fortalezas de Chaplin Empordà es la venta de antigüedades o diversos estilos, dándoles forma con técnicas de pintura y patinas (a veces, incluso modernas) o en la fabricación de muebles a medida. Es una tienda que siempre se ha esforzado en aportar una connotación distinta a la experiencia de comprar muebles para el hogar.

De esta manera, ha optado por convertir su mobiliario antiguo en piezas con acabados muy actuales, dando lugar a toda una concept store.

La sede de la tienda está ubicada en la zona del Empordà, una comarca de Cataluña en la provincia de Girona con mucho valor histórico. El negocio está justamente en Verges, en la parte externa de una de las murallas medievales mejor conservadas del país, en medio de los campos.

Una tienda excepcional con un entorno de ensueño Ese entorno mágico sirve de emplazamiento a esta tienda que comenzó con pasos modestos hasta evolucionar a lo que es el concept store del Empordà. Una de sus especialidades son los llamados muebles de Provenza, muebles rústicos, antigüedades interesantes con piezas cuidadosamente restauradas. Tienen armarios, vitrinas, cómodas, muebles de exterior, juegos de mesas y sillas.

Susana Herrera, propietaria y restauradora de Chaplin Empordà, afirma que las influencias griegas y romanas se reflejan tanto en la zona, como en algunas exposiciones del mobiliario. Otra corriente histórica importante es el Art Decó, que se refleja en la iluminación, especialmente en las lámparas de las cuales hay referencias originales.

En materia de decoración y coleccionismo, la firma cuenta con objetos de alto valor artístico e histórico, piezas únicas que según Herrera proporcionan mucho estilo. Para el hogar tienen todo tipo de piezas apropiadas para ambientes residenciales o incluso de oficina. Venden referencias modernas y evolucionadas de la antigua y famosa cerámica del Empordà, uno de los legados más importantes de la cultura griega. Así como piezas de decoración artesanal de coleccionismo y para el hogar.

Experiencia exclusiva Apreciar la exposición de Antic Chaplin Concept Store no es lo único que se puede hacer en un viaje para la sede de este comercio. Susana Herrera dice que la zona, además de excelentes paisajes, tiene una frenética actividad cultural. Es ideal para escuchar conciertos al aire libre como en Mas Pi, que se ubica justo enfrente, o Mas Sorrer, a 5 minutos en coche, hacer turismo rural a los pueblos circundantes y también turismo activo.

Otro de los atractivos son las playas de la Costa Brava que se encuentran a muy poca distancia. Se puede llegar a Pals, Begur, Calella de Palafrugell, l’Estartit, l’Escala o Sant Martí d’Empuries, muchas de ellas en unos 15 minutos. Todo el entorno cuenta igualmente con una de las mejores rutas gastronómicas de España.

Es por ello que el personal de Chaplin Empordà está formado no solo para explicar la historia del mobiliario que ofrecen a la clientela, sino que también recomiendan los sitios de interés que pueden aprovechar sus visitantes cuando llegan hasta la tienda. Susana Herrera aclara, sin embargo, que para aquellas personas que no puedan ir hasta la sede tienen un excelente e-commerce. Allí podrán cotizar y comprar con toda seguridad lo que les guste, pues también realizan transportes nacionales e internacionales con contacto previo.



