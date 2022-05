Las marcas de móviles sin internet llegan a aumentar su demanda en un 40 % al calor del caso Pegasus El 97 % de los españoles desconfía de su móvil Redacción

jueves, 26 de mayo de 2022, 13:13 h (CET) La eterna pregunta de si hay alguien, o algo, dentro del smartphone escuchando ha saltado a la palestra con el caso Pegasus. Estas presuntas escuchas a diferentes parlamentarios han tenido un impacto importante en la vida política española, pero también en los consumidores que tras publicarse el artículo en The New Yorker han comenzado a desconfiar más de sus dispositivos. Así lo demuestra el último análisis de mercado realizado por el comparador de precios idealo.es, que resalta que algunas marcas y modelos de móviles clásicos, sin conexión a internet, han aumentado su demanda en el último mes.

Una de estas marcas es la multinacional sueca Doro, cuyo número de búsquedas se ha incrementado en un 40 % en comparación con el pasado mes de abril. De hecho, el interés por modelos como el Doro 6040 se ha llegado a triplicar. Esto no es algo que ocurra solo con esta compañía, sino que teléfonos más clásicos de empresas europeas como Nokia o Alcatel, también han visto cómo han aumentado el interés por parte de los usuarios.

El 97 % de los españoles desconfía de su móvil

Asimismo, idealo.es llevó a cabo una encuesta a consumidores en la que reveló que el 97 % de los españoles considera que sus smartphones invaden su privacidad de algún modo. De hecho, la mitad de los encuestados afirmaba que el riesgo de sufrir un ataque a su intimidad al usar uno de estos dispositivos es alto, mientras que otro 35 % señalaba que la amenaza era posible.

Este sondeo también pone de relieve que los consumidores señalan a los móviles como los aparatos electrónicos que más atacan a la vida privada, por encima de otros dispositivos como las cámaras de vigilancia. Con respecto a los asistentes de voz, 1 de cada 4 españoles consideran que el nivel de invasión de la privacidad es baja o nula y solo un 38 % la considera alto.

"Los conocidos popularmente como móviles bobos se resisten a irse y muchos consumidores se sienten más cómodos utilizando este tipo de dispositivos, frente aquellos que tienen acceso a internet, que han demostrado tener una interfaz mucho más vulnerable" afirma Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, y añade que "con todo, la demanda de los smartphones aún no se ha visto afectada, por lo que ni esta situación, ni el aumento del precio de los últimos años ha afectado a su número de búsquedas".

