Dos de las mejores ciudades para vivir en España en este 2022: Zaragoza y Valencia

jueves, 26 de mayo de 2022, 12:01 h (CET) Zaragoza y Valencia son las nuevas ciudades de moda para vivir en España. Estas dos ciudades atraen cada vez más a los jóvenes que buscan un lugar donde vivir, estudiar o emprender su negocio. Por un lado, Zaragoza ha sido reconocida como "la capital de la cocina española", porque se ha hecho famosa por su gastronomía y por ser una ciudad llena de cultura. De hecho, son muchos los museos y monumentos que se pueden visitar durante la estancia en esta ciudad.

Por otro lado, Valencia es otra gran opción para aquellos que buscan un lugar asequible con un hermoso clima. La ciudad costera tiene un tiempo fantástico durante todo el año y un montón de hermosas playas para elegir.

Es que gracias a sus ubicaciones, situadas en la parte central de España, estas dos ciudades son conocidas como “La Meseta”. Siendo de hecho muy populares entre los extranjeros gracias a su proximidad a las principales capitales europeas, como París y Berlín, lo que facilita viajar y trabajar en el extranjero.

¿Por qué es una buena idea vivir en Zaragoza o Valencia en este 2022?

Existen muchas razones por las que tiene sentido comprar una propiedad en Zaragoza o Valencia. La primera razón es que ambas están situadas en el centro de España, por lo que se puede visitar varias ciudades españolas en poco tiempo. Además, ambas tienen buenas conexiones con otros países europeos, lo que facilita los viajes fuera del país.

Por otro lado, estas dos ciudades han visto una gran afluencia de dinero extranjero en la última década, así que ambas ciudades han experimentado un fuerte crecimiento económico y las oportunidades de trabajo también se han visto favorecidas. Esto ha provocado un aumento en la venta de los inmuebles, así como de la demanda de alquileres.

Otra razón por la que es una excelente idea vivir en Zaragoza y Valencia es que tienen tasas de desempleo muy bajas en comparación con otras ciudades españolas. Esto significa que hay más puestos de trabajo disponibles que personas buscando empleo.

Por último, Zaragoza y Valencia son dos lugares conocidos por su comida y cultura, así como también por tener muchas cosas que hacer durante el día o la noche; por ejemplo, se puede salir con amigos a discotecas o bares después de una larga jornada de trabajo.

Zaragoza o Valencia: ¿cuál es la mejor opción para vivir?

Aunque no hay duda de que estas dos ciudades españolas resultan ser maravillosas opciones para vivir, lo cierto es que cada una de ellas ofrecen diferentes beneficios que las convierte en una buena alternativa para quienes desean tener lo mejor de España.

Para empezar, Zaragoza ha sido nombrada recientemente como uno de los mejores lugares para vivir en Europa por el periódico The Guardian. Es una ciudad asequible con una gran calidad de vida, un bajo índice de criminalidad y una próspera escena cultural. También es famosa por su gastronomía, que incluye deliciosas tapas y paellas.

Además, Zaragoza es una excelente opción porque es una ciudad universitaria con un rico patrimonio cultural, posee una de las universidades más famosas de España, la Universidad de Zaragoza, que atrae a mucha gente de todo el mundo. Esta ciudad también ofrece muchas atracciones culturales, como museos y teatros, para disfrutar mientras se vive aquí.

Por su parte, Valencia está considerada una de las ciudades más cosmopolitas de España por su rica historia y su bella arquitectura. Por lo tanto, Valencia es otra gran opción para quienes quieran estudiar en el extranjero en España. Cuenta con más de 50 universidades e institutos que ofrecen carreras de todos los niveles.

Lo mejor de esta ciudad es que tiene muchas oportunidades de trabajo para los estudiantes que se han graduado en estas instituciones, por lo que pueden encontrar empleo fácilmente después de completar sus estudios aquí.

En definitiva, Valencia y Zaragoza son dos de las ciudades más interesantes de España. Tienen mucho que ofrecer, incluyendo una rica historia, una gran comida y un montón de actividades divertidas. En resumen, Valencia es conocida por sus playas, mientras que Zaragoza lo es por sus eventos culturales.

