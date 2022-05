Imagina Energía se consolida como la energética independiente con mayor ratio de crecimiento en 2022 Comunicae

jueves, 26 de mayo de 2022, 10:18 h (CET) La innovadora propuesta de la compañía basada en precio sin subidas, experiencia personalizada y apoyo a la energía solar cala en el consumidor español Imagina Energía, única energética 100% solar de España, continúa creciendo y ampliando cartera de clientes gracias a su propuesta única para el consumidor. La compañía es ya la energética que mejor ratio de crecimiento presenta en 2022 en el canal residencial en el ranking de las 100 mayores comercializadoras de España por número de clientes. Con el incremento del 57% en este inicio de año acumula ya dos trimestres consecutivos de aumento de nuevos usuarios.

En este sentido, Imagina Energía es también la compañía que más crece en menos tiempo desde su lanzamiento al canal doméstico. Su llegada al hogar el pasado octubre se saldó con un aumento del 388% el último trimestre del año, una senda de crecimiento que se ha consolidado en este 2022.

Además, la ratio en nuevas altas alcanzada durante el primer trimestre también posiciona a la compañía como la comercializadora nueva que más crece, la que más clientes suma al canal residencial porcentualmente y la segunda con mejor tasa de crecimiento operando con energías verdes 100% renovables.

Cercanía, sostenibilidad y estabilidad de precios, las claves del éxito

Los datos recabados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también revelan una tendencia en auge por la elección de energéticas no tradicionales. Hasta un 58% de los españoles cree que está pagando más de lo que debería en su factura de la luz y bajo esa reflexión acude al mercado en búsqueda de alternativas con estabilidad de precio, como las que ofrece Imagina Energía con un mantenimiento de precio mínimo tres años reflejado en contrato que garantizan un 20% de ahorro medio desde la primera factura.

Además, otro de los aspectos que más valoran los nuevos clientes de la energética es el firme compromiso con la economía local del sol al certificar toda la energía suministrada con garantías de origen fotovoltaico.

Por último, otro de los elementos característicos de la propuesta energética de Imagina Energía es su nuevo modelo de relación con el cliente basado en la personalización, la transparencia y la sencillez. Actualmente la mitad de los consumidores demanda una factura más clara y un tercio de ellos afirma directamente no entenderla por ser demasiado compleja o extensa.

Ante esa situación la compañía ofrece una experiencia digital innovadora y completamente personalizada asignando un agente personal a cada cliente responsable de todas sus gestiones y siempre disponible en cualquiera de los canales que escoja para contactar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reservas mesas VIP en Ibiza: un sueño hecho realidad Puede convertirse en el punto de inflexión definitivo para nuestras celebraciones Dos de las mejores ciudades para vivir en España en este 2022: Zaragoza y Valencia Tienen mucho que ofrecer, incluyendo una rica historia, una gran comida y un montón de actividades divertidas Todo sobre DS COLOR, un exitoso almacén de pinturas para coche Más de 1.300 clientes, en ocho países diferentes, no puede estar equivocados El Colegio Base se convierte en un oasis de biodiversidad para anfibios y otros animales y plantas Grupo Castilla se abre al mercado internacional con la adquisición de Peixe Software