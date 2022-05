Todo sobre DS COLOR, un exitoso almacén de pinturas para coche Más de 1.300 clientes, en ocho países diferentes, no puede estar equivocados Redacción

jueves, 26 de mayo de 2022, 11:42 h (CET) Los responsables de los talleres de chapa y pintura saben la importancia que adquiere el hecho de trabajar con productos que sean de buena calidad. Y es que en este sector el boca a boca es de gran importancia, siendo conscientes de que en caso de que un cliente quede satisfecho, no tardará en recomendar el negocio a otros conocidos que también confiarán en el mayor almacén multimarca de España de pintura para coches y anexos a taller.

Es por este motivo que este tipo de talleres no dudan en recurrir a pinturas que sean realmente buenas, tales como las que tienen en un importante almacén. Es conocido bajo el nombre de DS COLOR y está especializado en pintura coche.

Varios aspectos dan pie a que este almacén, en los últimos años, esté experimentando un gran auge en forma de más talleres que depositan su confianza en él, así como mayores cifras de ventas. A continuación profundizaremos en dichos factores tan positivos.

Catálogo amplio de pinturas de coche

Lo primero que llama la atención de DS COLOR es lo amplio que llega a ser el catálogo. El objetivo es claro: lograr que cualquier taller de chapa y pintura encuentre aquel producto que necesita al instante. Para que esto sea así, DS COLOR no duda en hacer todos los esfuerzos oportunos con tal de surtir a dichos talleres de multitud de herramientas de pintor de coche, barnices, masillas, aparejos, catalizadores, lijas, y las mejores marcas de pinturas de coche.

Con más de 4.000 referencias, se consigue que un taller pueda equiparse bien para desarrollar su actividad profesional, pintando los coches de sus respectivos clientes con un resultado sobresaliente en todos los sentidos. “Si no lo tenemos, te lo buscamos” es una de las frases que suena constantemente en su departamento de asesores comerciales.

Innovación en estado puro

Más allá de la amplitud del catálogo, también sorprende la gran calidad de la que hacen gala los diversos productos que forman parte de él. Y no es para menos, puesto que otro de los objetivos de DS Color se resume en proporcionar a los talleres de chapa y pintura los últimos adelantos que se han producido en dicho sector.

La evolución tecnológica ha dado pie a que numerosos ámbitos experimenten una gran cantidad de cambios. Nuevos colores, nuevos efectos, nuevos metalizados están a la orden del día; no hay más que fijarse en los coches cuando vas por la calle.

El de las pinturas es un buen ejemplo, dando buena cuenta de ello, DS COLOR, como el mayor almacén especializado en la distribución para talleres se abastece de los productos más punteros del sector.

Tanto los avances tecnológicos como las grandes inversiones en I+D han dado pie a que DS COLOR sea capaz de desarrollar una gama de productos que es sinónima de innovación en estado puro. En concreto nos referimos a la que recibe el nombre de DERMAUTOLOGY: Cosmética Avanzada para la Piel del Vehículo.

De ella forman parte multitud de productos, desde masillas y aparejos hasta lacas para coches. Lo que más sorprende de todos ellos es el hecho de que han sido diseñados y formulados específicamente con el objetivo de ofrecer un sobresaliente rendimiento: trabajos de chapa y pintura perfectos e impecables.

Dicho buen rendimiento no sería posible sin la excelente calidad de la que presumen sus productos, los cuales suponen un gran ahorro en lo referente a los tiempos de secado. Antaño el período necesario para secarse la pintura de coche era bastante superior, pero la gama DERMAUTOLOGY de DS COLOR ha supuesto un antes y un después en este sentido. El ahorro de tiempo y de producto es lo que hace que un taller de chapa y pintura sea rentable.

Buena relación calidad-precio que se traduce en ahorro para los talleres

Atrás quedan los tiempos en los que la pintura de coche que era buena exigía desembolsar una gran cantidad de dinero. Y es que este almacén ajusta al máximo sus márgenes de beneficios. Porque entendemos la problemática del sector del repintado de vehículos, apoyamos al taller de chapa y pintura.

El resultado se resume en la obtención de productos con una sobresaliente relación calidad-precio. De hecho, los talleres de chapa y pintura que depositan su confianza en DS COLOR ven cómo acaban ahorrando notablemente en las facturas, pudiendo ofrecer a su vez los mejores precios posibles a sus clientes con tal de obtener mayores beneficios.

Si ya de por sí los precios son atractivos, más si cabe aprovechando los descuentos de DS COLOR. Siendo conscientes de que los tiempos actuales son complicados, no han dudado en ampliar los descuentos por compra, una promoción que se mantendrá activa hasta el próximo 30 de junio de 2022.

