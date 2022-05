EAE Business School, opinión sobre una de las mejores escuelas de Masters y Postgrados

En los últimos tiempos, el mundo de los negocios se ha transformado de manera vertiginosa. Hoy, exige a los profesionales del sector habilidades mucho más especializadas y acordes a las demandas actuales.

Por esta razón, quienes quieren destacar en el mundo empresarial deben seguir formándose y actualizando sus conocimientos. Además, lo deben hacer en una institución de elevado prestigio.

Si estás buscando una escuela de negocios capaz de ofrecerte una formación a nivel de posgrado ajustada a las necesidades actuales, debes conocer lo que EAE Business School ofrece.

¿Por qué hacer un Máster en EAE Business School?

A la hora de tu formación profesional debes elegir con cuidado. No solo porque realizarás una inversión de tiempo y dinero importante, sino también porque tu futuro puede depender de esto. Debes seleccionar una institución prestigiosa y reconocida por formar a profesionales con los perfiles que el mundo de hoy demanda.

Y si tu área profesional son los negocios debes conocer una de las escuelas más reconocidas del sector: EAE Business School. Se encuentra entre las 20 mejores escuelas de negocio europeas y entre las 55 mejores del mundo. Si te decides por alguno de sus programas de MBA estarás recibiendo una formación de calidad y con resultados de éxito muy elevados.

Además, sus egresados han demostrado con hechos la eficiencia de sus programas de posgrado. Son muchos los casos de éxito que certifican cómo el desarrollo de un perfil profesional que se ajusta a las nuevas demandas es la clave para triunfar.

Opiniones de los egresados

Una de las garantías más seguras en el momento de seleccionar la institución en la que realizarás tu máster en negocios es conocer las opiniones de otros estudiantes. Puedes acceder a eaebarcelonaopiniones.com y comprobar cómo esta escuela de negocios ha transformado la vida profesional de numerosas personas en España y todo el mundo.

A continuación, te presentamos algunos comentarios de quienes han tenido la experiencia de ser parte de la EAE Business School: “Tras muchos años de experiencia, estaba buscando un programa que no solo me aportará conocimientos, sino que pusiese a prueba lo que yo ya sabía. El Master en Executive MBA me ha dado justo lo que estaba buscando. Descubrí nuevas habilidades en mí y confronté mis limitaciones, todo gracias los distintos retos que los profesores proponían.” - Cecilia Hernández.

“Me di cuenta que mi perfil profesional no se adaptaba a las nuevas exigencias y me estaba quedando estancado en viejas formas de liderazgo que necesitaban ser actualizadas. Tenía algunos años liderando equipos de trabajo y mis resultados no eran los esperados. Por eso decidí ingresar en el Máster en Liderazgo y Coaching y mejorar como profesional. Ahora puedo decir que mi visión del sector empresarial es mucho más amplia y he logrado aumentar la confianza y la competitividad de mis equipos de trabajo” - Daniel Montilva.

“El Máster en Finanzas de EAE es uno de los más completos que se puedan encontrar en toda Europa. Se enfoca en el desarrollo de habilidades directivas, y eso me funcionó a la perfección para escalar en mi profesión. Gracias a los programas de estudio que incorporan de forma perfecta la práctica y la teoría, he adquirido destrezas que me han ayudado a llegar al lugar en donde estoy ahora. Este máster le dio el impulso que mi vida profesional necesitaba” - Olga Márquez.

Ventajas de estudiar en EAE Business School

Hay una gran variedad de másteres y posgrados enfocados en distintas áreas del mundo de los negocios y empresas.

enfocados en distintas áreas del mundo de los negocios y empresas. Cuenta con múltiples acuerdos de colaboración con empresas destacadas para vincular a los estudiantes con lo mejor del mundo empresarial.

para vincular a los estudiantes con lo mejor del mundo empresarial. Ofrece asesoría personalizada para encontrar el programa más adecuado para el estudiante. También ayuda a encontrar la solución financiera más conveniente en cada caso.

para encontrar el programa más adecuado para el estudiante. También ayuda a encontrar la solución financiera más conveniente en cada caso. Tiene un campus en Barcelona y también en Madrid .

. Facilita varios formatos de estudio que se adaptan a distintas necesidades: Full time o part time

Los profesores son especialistas reconocidos y conocen desde la experiencia y la investigación la realidad empresarial actual.

y conocen desde la experiencia y la investigación la realidad empresarial actual. Estilo formativo único en su estilo. Se caracteriza por un enfoque interdisciplinario.

El aprendizaje es tanto colaborativo como autónomo y está completamente conectado con la realidad.

¿Qué necesitas para formar parte de la EAE Business School?

El modelo académico de EAE Business School busca formar profesionales capaces de asumir riesgos y de construir un camino propio en el competitivo mundo de hoy a partir del pensamiento crítico. Por eso, la exigencia de los programas es bastante elevada y requiere un compromiso profundo a quienes quieren mejorar el rumbo de su futuro profesional.

Si quieres formar parte de esta experiencia diseñada a partir del concepto Lifelong Learning, en el que el aprendizaje continuo y acumulativo es la base, desarrollarás el perfil profesional más codiciado.