Nutrición personalizada para mejorar el rendimiento deportivo con INDYA Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 15:40 h (CET)

La era de la digitalización ha llegado para facilitar muchos aspectos de la vida cotidiana. Aprovechando los beneficios que ofrece la tecnología, ha nacido INDYA, una herramienta que ofrece un servicio de planificación nutricional para las personas que deseen mejorar su rendimiento deportivo.

Esta aplicación recoge datos de los suscriptores y diseña un plan de nutrición adaptado a las necesidades y el contexto de cada deportista amateur, reajustándose a diversos cambios que pueden suceder en el día a día.

Esto incluye, por ejemplo, cambiar cualquier receta del plan que no apetezca por otra nutricionalmente idéntica o cambiar los entrenamientos y que la nutrición se reajuste automáticamente. Quienes hacen uso de esta app aseguran haber tenido cambios positivos en su rendimiento físico, gracias a la gran influencia que tiene personalizar la alimentación en función de numerosas variables.

Planificación nutricional personalizada En INDYA utilizan todo el conocimiento adquirido durante 8 años de trabajo con deportistas de élite para llevarlo al público en general. La planificación nutricional que se diseña está fundamentada en los datos suministrados sobre el nivel de actividad, el metabolismo, entrenamientos, objetivos, horarios, logística, gustos, intolerancias, alergias, nivel y tiempo de cocina, nivel de variedad y hábitos. Una de las ventajas de esta herramienta es que la información puede editarse, y la planificación puede reajustarse a esas nuevas modificaciones, con el propósito de no detener la evolución del deportista ni tener que volver a ir a la consulta de un nutricionista.

El desarrollo de esta nueva plataforma permite crear y reajustar una planificación nutricional personalizada de la mano de nutricionistas profesionales especializados en rendimiento deportivo. De momento, gracias a la tecnología, el servicio actual ya permite una novedosa flexibilidad del plan, sin embargo, se tiene prevista la próxima incorporación de toda una batería de sensores e integraciones que permitan cuantificar los datos diariamente, mejorando considerablemente la precisión de los indicadores en función de cada caso concreto en tiempo real.

La nutrición que cambiará el rendimiento deportivo INDYA ha abierto las puertas a un nuevo paradigma de nutrición aplicada al rendimiento deportivo. Las guías de nutrición aportan información genérica que no se adapta a la realidad propia de cada atleta. Ante la falta de conocimiento de lo que realmente funciona para cada cuerpo, de acuerdo a su genética, hábitos y estilo de vida, es muy común el hecho de que muchos deportistas aún no tengan claro sobre qué funciona realmente, independientemente de que haya algunos cambios en su vida.

El futuro no parece estar en decirle a un deportista si este alimento es bueno o es malo, sino en entender cómo impacta ese alimento en su rendimiento hoy. Se trata de crear una ecuación de éxito por deportista. El algoritmo de INDYA será capaz de crear modelos predictivos que permitan ajustar la dieta de cada atleta en tiempo real de acuerdo a los cambios experimentados. Por esta razón, esta marca es considerada como pionera en una nueva realidad tecnológica aplicada a la nutrición y al rendimiento deportivo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SEM Consulting BCN, la agencia que ayuda a aumentar las ventas de negocios mediante Google Ads Tratamientos faciales para hacerse en verano ¿Cómo escoger un sofá cama?, por Grass home & contract Hugo Caro, un espacio en Madrid donde celebrar eventos originales ¿Cuáles son las ventajas de contar con una consultoría estratégica para la empresa?