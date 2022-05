ReSound estará presente en el XVIII Congreso de AEDA Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 17:06 h (CET) Como en cada una de sus anteriores ediciones, ReSound va a estar presente en el próximo Congreso de AEDA que se celebrará, con ilusión renovada, después de la pandemia, los días 26, 27 y 28 de mayo en el Palacio de Congresos de Granada Como en cada una de sus anteriores ediciones, ReSound va a estar presente en el próximo Congreso de AEDA que se celebrará, con ilusión renovada, después de la pandemia, los días 26, 27 y 28 de mayo en el Palacio de Congresos de Granada.

Como en cada edición, AEDA va a generar un espacio de encuentro para audiólogos, otorrinolaringólogos, audioprotesistas, logopedas, maestros de audición y lenguaje, psicólogos y otros profesionales sanitarios donde podrán compartir sus experiencias y debatir entre ellos sobre cuestiones esenciales que afectan a su práctica diaria.

Además, ReSound dispondrá de un doble stand propio (4 y 5) en el que presentará sus novedades de producto, pero sobre todo, en el que el equipo de la marca estará encantado de volver a compartir experiencias con el sector en un nuevo evento presencial.

ReSound tendrá el placer de presentar a la profesión los nuevos modelos ReSound ONE BTE, con los que la marca ReSound extiende el concepto de audición orgánica a personas con pérdida auditiva severa, ayudándoles a redescubrir los sonidos auténticos sin esfuerzo y de manera efectiva.

Las ventajas que más refieren los pacientes sobre ReSound ONE se pueden resumir en: audición natural, mejora de la inteligibilidad del habla y localización, ayuda extra en situaciones de ruido y conexión de las personas con pérdida auditiva con el mundo digital.

Sobre ReSound

Las innovadoras soluciones auditivas de ReSound combinan la conceptualización alternativa y el diseño con una sólida tecnología, todo ello basado en el conocimiento audiológico y en un profundo entendimiento de los usuarios con problemas auditivos. Al conjugar su experiencia en los fundamentos de la tecnología Smart Hearing, las personas con pérdida auditiva pueden experimentar, conectarse y comunicarse mejor que nunca.

Las personas con pérdida auditiva están en el corazón de todo lo que hace ReSound. En un mundo cada vez más inteligente, se piensa a lo grande y se desafía la norma para transformar vidas a través del poder del sonido. Una vida que le permita escuchar más, hacer más y ser más de lo que nunca creyó posible.

