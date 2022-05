Ríos Sangiao apuesta por los camiones eléctricos de gran tonelaje Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 15:50 h (CET) Rios Sangiao está trabajando conjuntamente con Volvo Trucks con el objetivo de empezar a operar con camiones eléctricos de gran tonelada con cisterna para finales de este año. En concreto, se trataría de vehículos de 40 toneladas La empresa, que se dedica al transporte de líquidos alimentarios y almacenamiento y cuya sede está en A Coruña, está comprometida con reducir las emisiones de CO2 y la huella de carbono. Para alcanzar este objetivo está optando por la innovación e invirtiendo en proyectos como este.

Los vehículos eléctricos cada vez son más comunes en España y tienen más autonomía. Los últimos avances tecnológicos han permitido que su rendimiento y funcionamiento sea equiparable al de un vehículo convencional. En cambio, en el ámbito de los camiones, todavía queda más por avanzar.

Los camiones eléctricos de pequeño tonelaje van ganando peso en repartos entre ciudades y accesos a centros urbanos con emisiones controladas. Por otra parte, los camiones eléctricos de gran tonelaje están limitados porque su elevado peso y dimensiones repercuten negativamente en la autonomía y el rendimiento. Hay pruebas de estos camiones que ya están circulando a nivel europeo, pero en España todavía no se han implementado.

Ante esta situación, Rios Sangiao se ha planteado el reto de arriesgarse y apostar por los camiones eléctricos de gran tonelaje y ya llevan varios meses realizando estudios y análisis junto a Volvo Trucks.

Volvo Trucks es la marca de Volvo especializada en la fabricación de camiones a nivel mundial. Tienen una completa experiencia en electromovilidad y han desarrollado con éxito multitud de camiones eléctricos. Por este motivo, desde Rios Sangiao han considerado que se trata de una marca idónea para dar el paso a los camiones eléctricos de gran tonelaje.

El objetivo de los camiones eléctricos de Volvo Trucks es reducir las emisiones de CO2 en las operaciones, pero manteniendo la seguridad de la carga, la autonomía operativa y las entregas garantizadas. Los proveedores de las baterías de Volvo Trucks comparten con la marca los valores de respeto de los derechos humanos, al medio ambiente y la ética empresarial.

Ofrecen soluciones adaptadas al funcionamiento de cada negocio y cuentan con una gama de 5 modelos de camiones eléctricos diferentes para cubrir cada tipo de trabajo. Los modelos Volvo FH Electric, Volvo FM Electric y Volvo FMX Electric admiten una masa máxima de 44 toneladas. Mientras que el Volvo FE Electric admite hasta 27 toneladas y el Volvo FL Electric hasta 16,7.

La autonomía depende de las condiciones externas, como el clima, la resistencia al viento, el peso total del camión y el estilo de conducción del conductor. Aunque las autonomías de estos modelos de camiones están entre los 200 y 380 kilómetros, estas características pueden dar lugar a autonomías superiores o inferiores. Por este motivo, los conductores deben recibir una formación para conducir de modo que se maximice el rendimiento.

Empresas como DHL, DFDS o Swerock han confiado en los camiones eléctricos de Volvo Trucks y cada vez se van sumando más marcas a esta lista.

Actualmente, Volvo Trucks está realizando un estudio de orografía del terreno sobre el que van a desempeñar el trabajo los camiones eléctricos de gran tonelaje de Rios Sangiao. En un proyecto de esta envergadura, es muy importante estudiar detalladamente cada aspecto para poder garantizar un resultado óptimo en la puesta en marcha.

Los camiones eléctricos que están desarrollando son de nada menos que 40 toneladas y deben tener una autosuficiencia de 14 horas a pleno rendimiento. Que es el tiempo que tardan desde su salida hasta que vuelven a la base. Se van a usar para realizar rutas entre ciudades dentro del ámbito nacional.

En diciembre de 2022 quieren hacer la primera prueba con un camión eléctrico de gran tonelaje. A partir de esta fecha, irán incrementando progresivamente la presencia de estos vehículos en la empresa.

Rios Sangiao no ha parado de crecer en los últimos años. De modo que ha incrementado en más de un 50% el volumen de facturación y la flota operativa. Este crecimiento ha sido bastante progresivo desde 2008 y presenta un punto de inflexión en 2013.

Al margen de su objetivo de seguir creciendo, ahora mismo la empresa está más centrada en consolidarse y enfocarse en puntos como la digitalización o la reducción de la huella de carbono. Por este motivo, sus perspectivas de futuro son seguir apostando por los camiones eléctricos con cisterna y que estos cada vez ocupen más proporción de la flota total.

Asimismo, confían en que las mejoras en tonelaje y tiempos de autonomía sigan aumentando progresivamente para poder usar estos camiones también en trayectos más largos, fuera del territorio nacional

