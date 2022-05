El futuro son eventos híbridos o virtuales, por Mastermind Place Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La pandemia puso freno a las actividades masivas en espacios cerrados. Una de las alternativas que surgieron y que hoy, pasada la crisis, todavía perdura es la realización de eventos híbridos, que son aquellos que se llevan a cabo en un lugar físico mientras que también cuentan con público que sigue los acontecimientos en línea a través de distintas plataformas digitales.

En este sentido, la empresa Mastermind Place, ubicada en el centro de Madrid, cuenta con un espacio de alta tecnología, desde el cual el director del evento puede articular distintos recursos para incrementar la convocatoria. De esta manera, se logra una combinación inteligente entre el mundo presencial y el virtual.

Los eventos híbridos se adaptan a los tiempos que corren El uso de variantes virtuales o mixtas para la celebración de eventos se aceleró por efecto de la pandemia. Entre otras posibilidades, se desarrollaron webinars a través de Zoom u otras plataformas similares, conciertos musicales a través de transmisiones en vivo por Instagram o Facebook y conferencias de prensa que comenzaron a amplificar su alcance a través de Teams o Meet.

Si bien tras la desescalada las restricciones se aflojaron, la nueva normalidad combina hábitos de antes con otros nuevos. En la realización de eventos, no hay marcha atrás con la utilización de la tecnología, que abrió una nueva gama de posibilidades. En este sentido, ya no es necesario que toda la gente que participa de una actividad se encuentre en el mismo lugar. Esto permite tanto a las marcas como a los consumidores un multiverso de posibilidades.

A través de los servicios integrales de Mastermind Place, es posible organizar todo tipo de eventos híbridos, como congresos, ruedas de prensa, mesas redondas, presentaciones, charlas, debates o formaciones. Los espacios de los que dispone la empresa permiten la realización de múltiples formatos tanto para un público presencial como virtual. El formato híbrido habilita la posibilidad de contar con la participación de expertos y audiencias ubicados en distintos puntos de España o del exterior. Las limitaciones del formato presencial se desdibujan gracias a la tecnología de Mastermind Place donde, además del propio espacio, los clientes cuentan con el soporte integral del equipo, como la videowall de 3,65 m x 2,5 m y tecnología SMLS – Social Media Live Streaming.

Ventajas de la organización de eventos híbridos Este tipo de actividades que combinan lo presencial y lo virtual suponen un ahorro de tiempo y dinero para los asistentes y marcas que evitan desplazamientos físicos. A su vez, todos estos eventos pueden contar con un público mayor, ya que el aforo no está restringido por el espacio. Por otra parte, se trata de encuentros que logran un mayor impacto en las redes sociales.

Asimismo, una vez finalizado el evento híbrido o virtual, la sesión o la exposición realizada en un espacio de alta tecnología como el de Mastermind Place, es posible concretar la publicación inmediatamente en una plataforma de streaming. Esto significa que el público se continúa ampliando, ya que las limitaciones horarias tampoco resultan un problema.

Por todos estos motivos es esperable que los eventos híbridos o virtuales, que se pueden organizar en espacios como los que están disponibles en Mastermind Place, sean una tendencia firme en los próximos años. Por ello no es atrevido afirmar que el futuro son los eventos híbridos o virtuales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Archery Tag, la actividad grupal que combina elementos del balón prisionero, el paintball y el tiro con arco tradicional Consejos para emprender de la mano de Piensa Network Las herramientas fundamentales para la carpintería en Suministros Tomás Beltrán ¿Cómo es la evolución del injerto capilar día a día después de someterse a un implante capilar? Reparación de turbinas en Star Dent