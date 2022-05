The Aroma Trace® refuerza su proyección internacional gracias a Interclean Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 15:32 h (CET)

The Aroma Trace®, la marca pionera especializada en Arquitectura Sensorial Olfativa, dentro de su plan estratégico de expansión que contempla la incorporación de nuevos países a los 47 donde se encuentra presente, participa en la Feria Internacional Interclean celebrada en Ámsterdam.

“El objetivo era afianzar relaciones con países con los cuales hemos comenzado una negociación de Master Franquiciado. Gracias a nuestro innovador Showroom Booth, conseguimos generar interés y, gracias a la calidad de nuestros aromas y a la alta tecnología de nuestros dispositivos, generamos negocios”. Comenta Luqui Bermudez, Corporate Business Europe & Asia.

The Aroma Trace®, con 17 años de vanguardia en experiencias olfativas y desarrollo de dispositivos de tecnología puntera aplicada al Marketing Olfativo®, se posiciona en aeropuertos, hoteles, retail, gimnasios, casinos, farmacias, bancos, etc., de manera nacional e internacional, reafirmando su posición con la expansión de tres nuevas Master Franquicias en países con gran mercado como India, Indonesia y China y reforzando relaciones tras doce años de crecimiento sostenido en el mercado mexicano, a los que se han sumado trece países de Latinoamérica en los últimos años. “Nuestra previsión de crecimiento en el último semestre del 2022 es la incorporación de seis nuevos países como Master Franquiciado, llegando a albergar un total de 53 países a finales de este año”, menciona Luqui.

La marca decide otorgar licencia de franquicia a importantes empresarios de cada país, tras una detallada selección sobre su capacidad de transmitir los valores del concepto arquitectura sensorial, dedicación y recursos para implicarse directamente en el desarrollo y gestión. Saber transmitir la conexión marca-usuario a través de 13 colecciones.

Además, The Aroma Trace® trabaja para crear la identidad corporativa de grandes compañías como Iberostar y Royalton en todo el Caribe, Meliá en toda Jamaica, República Dominicana y México, Hilton y Hard Rock Cafe en República Dominicana, etc. El fin es ayudar a que los clientes enamoren a sus usuarios, generen mayores ventas y creen identidad de marca.

Para acceder a más información, los interesados pueden contactar con Luqui Bermúdez, expansión nacional e internacional, al correo electrónico ibermudez@thearomatrace.com o con Alicia Grande, Dirección de Marketing, al correo electrónico agrande@thearomatrace.com



