¿En qué consiste la rinomodelación sin cirugía?, por Clínicas Be

martes, 24 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Muchas personas con nariz aguileña, muy grande, respingona o chata no están conformes con sus facciones. En estos casos, la solución tradicional es una rinoplastia. Sin embargo, a día de hoy, la rinomodelación sin cirugía ha ganado terreno como un método efectivo y no invasivo, a través del cual se obtienen muy buenos resultados.

En este sentido, el equipo de profesionales de Clínicas Be considera que esta es una excelente opción no quirúrgica para reformar el aspecto de la nariz. El tratamiento consiste en aplicar pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico que sirven para remodelar el dorso y levantar o redondear la punta.

La rinomodelación sin cirugía ofrece resultados similares a la rinoplastia El equipo médico de Clínicas Be se especializa en distinguir en qué casos es necesaria la intervención quirúrgica y en cuáles es posible mejorar el aspecto de la nariz con el tratamiento de rinomodelación. Se trata de un método perfectamente aplicable en pacientes que cuentan con pocas imperfecciones que no son muy marcadas.

El proceso de la rinomodelación sin cirugía consta de varias fases y no supone complicaciones de ningún tipo.

El primer paso es aplicar un relleno en la nariz con productos derivados del ácido hialurónico. Enseguida, el médico especialista que lleva adelante el tratamiento comienza a moldear la nariz para que armonice con los demás rasgos del rostro. El especialista debe contar con experiencia y destreza para que el procedimiento produzca los resultados esperados.

La rinomodelación sin cirugía se puede practicar tanto en hombres como en mujeres de cualquier edad. Una vez que concluye la aplicación, todos los pacientes pueden hacer su vida normal. En este sentido, no resulta necesario el uso de vendaje, tal como sucede después de una intervención quirúrgica.

Clínicas Be, un centro con grandes referencias en España En Clínicas Be es posible acceder tanto a una rinomodelación como a una rinosplastia. Se trata de uno de los centros pioneros en Medicina Estética y rejuvenecimiento facial en España. La empresa cuenta con tres centros propios ubicados en Málaga, Granada y Motril.

Además, dispone de un equipo de profesionales en estética que es uno de los mejores del país, en el que se destacan varios integrantes de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Asimismo, están avalados por 16 años de experiencia y cientos de casos exitosos.

Por otra parte, Clínicas Be cuenta con tecnología avanzada para ofrecer los mejores tratamientos posibles. Otro rasgo del equipo es la pasión tanto por el trabajo práctico como por la investigación. Los profesionales de la organización suelen participar asiduamente de distintos congresos médicos.

En Clínicas Be es posible realizar una consulta y obtener una valoración gratuita. Aquí las personas que no están conformes con el aspecto de su nariz pueden acceder a una rinoplastia o a una rinomodelación sin cirugía, que es un tratamiento innovador, que genera buenos resultados y sin complicaciones.



