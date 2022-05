La revolución del 3D por Grupo SIM Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 08:00 h (CET) Grupo SIM invita a digitalizar una empresa en la próxima Feria del Mueble de Yecla. El diseño en 3D sigue transformando el mundo del mueble El modelado 3D ha reinventado la forma de vender en el sector del mueble, aportando innumerables ventajas y valor añadido a empresas y consumidores. La introducción de esta tecnología en el proceso de compra, multiplica las opciones creativas del cliente jugando con la composición, los materiales, el color y los accesorios. Visualizando su diseño y disfrutando del proceso de crear un producto único. La experiencia demuestra que no solo se mejora y simplifica el proceso de compra, sino que aumenta las ventas y la satisfacción final del cliente. Además permite reducir el stock y otros gastos de fabricación.

En los últimos años, Grupo SIM ha dado un giro de 180º renovando el concepto de los simuladores gracias a SIM3D. La empresa yeclana es líder en consultoría, software, RFID y robótica avanzada desde hace más de 20 años.

Mucho más que un simulador 3D, esta herramienta ha cambiado la manera de diseñar, presupuestar y hacer un pedido para convertirlo en toda una experiencia, ya que fusiona la tecnología 3D con los procesos de fabricación y venta, al estar conectado con los sistemas de gestión de fábrica a través del ERP. SIM3D permite diseñar y realizar una compra con unos pocos clicks, así como mantener el control de la venta y postventa.

Gracias a esta avanzada tecnología, la compañía ha consolidado su posición de vanguardia en el ámbito del diseño de muebles en 3 dimensiones. Por eso apuesta por SIM3D, que ha desarrollado una nueva versión V4 con importantes mejoras que facilitarán, aún más, la experiencia del usuario.

Las ventajas de este nuevo enfoque se pueden observar a simple vista, ya que dispone de una interfaz más visual e intuitiva, pero también en el interior. Se han implementado nuevas funcionalidades que lo hacen un producto de alto rendimiento, aún más completo y potente, que permite configurar pedidos, presupuestos, artículos, usuarios y precios. Con las nuevas incorporaciones SIM3D ha evolucionado en una herramienta aún más versátil pensada para el manejo de varios tipos de usuario que podrán no sólo hacer un pedido sino crear su escena y solicitar un presupuesto o un informe. La nueva versión mantendrá todas las funcionalidades, algunas tan útiles cómo la posibilidad de guardar las composiciones más utilizadas o incluso escenas completas, lo que permite al vendedor un ahorro sustancial de tiempo.SIM3D se está consolidando como un sistema de venta único en el mercado que permite a las empresas lanzar su producto y su marca a un nivel superior.

Esta nueva versión será presentada en la 60 edición de La Feria del Mueble de Yecla, celebrada del 24 al 27 de mayo de 2022, donde se podrá interactuar con la herramienta y vivir en primera persona la experiencia de la creación de un sofá en Realidad Virtual.

En ella Grupo SIM seguirá apostando por el concepto de fábrica inteligente con otras conocidas soluciones específicas como el ERP Simgest y simNET.

Esperan en el Stand Grupo SIM - B11b para presentar sim3D - Let's digital!

