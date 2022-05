La seguridad de las tiendas online PrestaShop, por IDX Innovadeluxe Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 12:42 h (CET)

Uno de los aspectos más importantes en el comercio digital es la seguridad, que proporciona tranquilidad tanto a los clientes como a los dueños de las tiendas online.

En un contexto donde permanentemente surgen nuevas amenazas, una de las mejores opciones es recurrir a la actualización del software que sirve como soporte de los negocios en línea.

De la mano de la agencia IDX Innovadeluxe es posible acceder a un servicio de actualización para mejorar la seguridad de tiendas PrestaShop, uno de los sistemas de gestión de contenidos más utilizados en el ámbito del comercio digital. Además, las nuevas versiones incluyen otras mejoras y nuevas funcionalidades.

Incrementar la seguridad de las tiendas PrestaShop con IDX Innovadeluxe La agencia especializada en la creación de sitios de e-commerce y marketing online IDX Innovadeluxe se encarga de actualizar tiendas digitales a la última versión de PrestaShop sin perder ningún dato de los clientes, los productos o los pedidos. La empresa cuenta con el aval de haber realizado cientos de estas operaciones que, además de incrementar la seguridad del negocio, optimizan la velocidad de carga tanto del backoffice como de la plantilla oficial para el frontoffice.

De cara a los clientes, las últimas versiones de este sistema de e-commerce permiten desarrollar procesos de compra mejorados y más simples, que también están dotados de las últimas características de seguridad.

Para poder llevar adelante la actualización, es necesario realizar un backup, que es una tarea que se efectúa desde el servicio de hosting de la tienda. Esto es necesario para no perder ningún dato o imagen que forme parte del sitio web. Si el cliente lo desea, también puede contratar a los especialistas de IDX Innovadeluxe para que se hagan cargo de esta operación. También es importante saber que las actualizaciones se practican en horarios de oficina y tardan entre 3 y 4 horas, tiempo durante el cual la tienda debe estar en mantenimiento.

¿Cuáles son las ventajas de actualizar a la última versión de PrestaShop con IDX Innovadeluxe? Una vez terminado el proceso de actualización, una tienda de PrestaShop no solo es más segura, sino que también mejoran otras características. Por ejemplo, es posible acceder a un amplio catálogo de plantillas adaptativas, que se visualizan correctamente en cualquier dispositivo. También se optimizan las herramientas de posicionamiento SEO, por lo que la tienda puede ser mejor valorada por los buscadores.

Por otra parte, los gestores del e-commerce disponen de más posibilidades y funcionalidades a la hora de introducir o modificar los productos que se ofrecen. Por un lado, esto da mayor fluidez y simplicidad a las tareas cotidianas, mientras que también es posible alcanzar un nivel más alto de personalización.

A través de los servicios de la agencia IDX Innovadeluxe, es posible incrementar la seguridad de las tiendas PrestaShop y optimizar su funcionamiento para dar una mejor atención a los clientes.



