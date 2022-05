Mozzarella e Basílico, la pizzería de El Puerto de Santa María que apuesta por los productos locales Emprendedores de Hoy

La comida italiana es una de las más populares en todo el mundo por la combinación extraordinaria de sabores, aromas y texturas que configuran platos que son todo un placer al paladar.

Con más de 25 años de experiencia en el sector de la hostelería, la firma Mozzarella e Basílico es una pizzería en El Puerto de Santa María especializada en comida italiana gourmet de la más excelente calidad.

El establecimiento no solo destaca por la variedad de pizzas y platos que ofrece, sino porque además, con sus recetas, es capaz de llevar a los comensales el auténtico sabor de la comida italiana, con un interesante énfasis en los productos locales.

Uso de ingredientes de producción local En Mozzarella e Basílico, la pizzería de El Puerto de Santa María, se ofrece una gran variedad de comidas inspiradas en las recetas más representativas de Italia. Sin embargo, la protagonista principal de su carta es la pizza. Se pueden encontrar desde pizzas clásicas pequeñas, medianas y familiares, hasta pizzas gourmet en estos mismos tres tamaños.

Todas las que están en su carta son de elaboración propia de la pizzería, hechas a partir de una masa fermentada durante 48 horas. Para lograr el gran sabor que las caracteriza, utilizan productos de la mejor calidad disponible, los cuales son todos de origen local. El objetivo es que mientras se le proporciona a las personas comida deliciosa, se contribuya al mismo tiempo con la producción local, lo que además sirve para promover la economía de la zona.

Llevando platos únicos a las familias de El Puerto de Santa María Uno de los servicios que más destaca de la pizzería Mozarella e Basílico es el de comida a domicilio. Y es que el establecimiento cuenta con un sistema de pedidos online a través de su página web, por medio de la cual, cualquier persona podrá solicitar que preparen y envíen su comida hasta su casa o a un punto de recogida. Además de eso, a través del mismo sitio web, el cliente podrá ver en tiempo real cuánto falta para que su pedido esté listo y sea enviado a donde indique. Este servicio es muy eficiente y es uno de los más solicitados por los clientes de esta pizzería en El Puerto de Santa María.

Conocer Mozzarella e Basílico es sinónimo de disfrutar de uno de los mejores sabores italianos sin tener que salir de España, degustando deliciosas pizzas y comidas tradicionales de ese país, preparadas con los mejores ingredientes locales. Y no solo eso, sino que además, las personas podrán disfrutar de un restaurante con una tradición que supera el cuarto de siglo de historia.



