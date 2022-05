Dolor, ¿qué es y cuándo preocuparse? Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo cuya función es avisarnos de que sufrimos de alguna lesión Redacción

viernes, 20 de mayo de 2022, 08:25 h (CET) El dolor es una sensación muy desagradable que todos experimentamos alguna vez en la vida, pero que es necesaria, puesto que nos avisa de que algo va mal en nuestro organismo. Es por ello la motivación más frecuente a la hora de acudir a una consulta médica.



¿Qué es el dolor?

El dolor es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo cuya función es avisarnos de que sufrimos de alguna lesión. De este modo, nuestro propio organismo nos protege, ya que, al tratarse de una sensación molesta y que nos hace padecer, buscaremos siempre evitarla o paliarla, atendiendo a sus causas.

Si no pudiéramos sentir dolor, correríamos el grave peligro de dañar nuestra integridad de manera continua sin ni siquiera tener conocimiento de ello, por lo que saldríamos perjudicados.

No obstante, debemos ser conscientes de que el dolor es una experiencia subjetiva, que puede variar mucho de una persona a otra, y que viene condicionada por muchos factores. Tampoco todos los dolores van asociados a patologías o problemas de salud.

Tipos de dolor

El dolor es un fenómeno complejo y los tipos de dolor se pueden clasificar de muchas maneras, ya sea según su localización, su problema o su afectación. Según esta última se clasifican en dos tipos:

Dolor muscular Al dolor muscular también se le denomina mialgia. Se trata de un dolor que puede afectar a uno o más músculos. Lo más frecuente es que sean puntuales y desaparezcan con el tiempo. Normalmente, no revisten gravedad.

Sin embargo, existen casos en los que se puede convertir en un dolor crónico, que se mantiene con el tiempo, con el consiguiente impacto en la calidad de vida de quien lo sufre, así como a nivel sanitario, económico y laboral.

Dolor articular El dolor articular es el que se produce en las articulaciones o sus alrededores. La prevalencia de este tipo de dolor se ha visto aumentada en las últimas décadas debido a distintos factores como la vida sedentaria y el sobrepeso. También el aumento de la esperanza de vida, con una población cada vez más envejecida, ha contribuido a que el dolor articular sea un mal cada vez más común en nuestra sociedad.

Este dolor puede llegar a limitar la capacidad y funcionalidad de las personas. Sus causas son diversas, pudiendo ser producido por alguna patología.

¿Cuándo debería acudir al médico?

Como sabemos que el dolor es algo subjetivo, a la hora de acudir, o no, al médico, el criterio que deberíamos seguir no es tanto la intensidad del dolor sino su persistencia en el tiempo.

Si un dolor no desaparece al poco tiempo con los tratamientos, cuidados y reposo en el hogar, entonces es el momento de visitar al médico y averiguar las causas subyacentes para buscar el mejor alivio y descartar cualquier problema de salud que lo pueda estar originando.

Fórmulas específicas para aliviar y reconfortar

Existen productos formulados especialmente para aliviar el dolor y ofrecer el mejor confort, todo ello mediante ingredientes cuyos efectos han sido demostrados por la evidencia científica.

En el mercado encontramos diversas soluciones como Dolifaes, una nueva gama de productos con soluciones específicas formuladas para el cuidado de los músculos y articulaciones.

DoliFen

Es un medicamento para el alivio del dolor e inflamación, en formato gel, dirigido a personas mayores de 14 años.

Se puede usar para paliar y tratar el dolor sufrido en situaciones como: contusiones, golpes, contracturas, distensiones, lumbalgias o torceduras.

DoliCBD

Es una crema de uso tópico, adecuada para masajes, con Cannabidiol (CBD), aceite esencial de Romero y extracto de Árnica, que proporciona una rápida sensación de alivio y confort1 en músculos y articulaciones.



