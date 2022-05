Un buen acondicionamiento acústico decorativo permite sacar un mejor sonido, por Acústica Decorativa Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 10:27 h (CET)

La tecnología y las redes sociales, así como los cambios internacionales motivados por la pandemia, han permitido que músicos, famosos y profesionales del medio audiovisual realicen sus trabajos de forma freelance.

Si bien esto proporciona grandes beneficios por la flexibilidad de tiempo y espacios, también supone un desafío para los profesionales al tratar de simular las condiciones de un estudio en su hogar. Entre los mayores retos, se ubica el aislamiento del ruido externo en ambientes residenciales.

Para mejorar la acústica de forma efectiva es necesario usar materiales que permitan formar barreras contra las ondas sonoras. En este sentido, la empresa Acústica Decorativa cuenta con paneles especiales que eliminan las interrupciones provenientes del exterior y además, permiten un acondicionamiento acústico decorativo.

¿Cómo se puede mejorar la acústica de un home studio para música? Los estudios de grabación en casa son lugares que necesitan un acondicionamiento acústico especial. No basta con utilizar los mismos materiales y las mismas técnicas aplicadas a oficinas, bibliotecas o aulas, ya que en este tipo de estudios se graban instrumentos musicales y voces.

Como primer elemento a considerar para mejorar la acústica está la simetría de la sala o habitación. En este sentido, los altavoces deben posicionarse a la misma distancia con respecto a la persona que vaya a realizar el control de la grabación. Por su parte, el escritorio o mesa donde se trabaja debe estar lo más centrado posible en la sala, para así evitar que las reflexiones laterales estén descompensadas.

Las superficies de las paredes muchas veces rebotan las ondas de sonido. Para evitar esto, se pueden poner paneles acústicos decorativos en las paredes. El tamaño y ubicación de la sala también determina la calidad del sonido final, por ello, se recomienda hacer pruebas de sonido antes de escoger la habitación definitiva.

Condiciones para realizar un acondicionamiento acústico El acondicionamiento acústico es una técnica que se emplea para que los sonidos se distribuyan de manera armoniosa y sin ruido contaminante. El sistema más empleado es el conocido como LEDE (Live End Dead End). Este consiste en absorber el sonido delante del punto de escucha para luego difundirlo hacia atrás. Para lograr dicho resultado, se deben instalar en las paredes unos paneles acústicos fonoabsorbentes especiales para grabar música.

Al respecto, en la empresa Acústica Decorativa, son expertos en Ingeniería Acústica. Cuentan con una gran variedad de paneles de diferentes marcas que no solo cumplen con su función, sino que decoran el lugar. Algunos modelos son aislantes y otros solo acústicos. También cuentan con difusores fabricados en EPS, trampas de graves y absorbentes de diferentes frecuencias. La función del tratamiento acústico es romper los frentes de onda, equilibrar el tiempo de reverberación, profundizar la escena sonora y más.



