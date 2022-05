Tratamientos combinados de criolipólisis y estimulación electromagnética para reducir la grasa localizada Emprendedores de Hoy

El almacenamiento excesivo de tejido adiposo y células grasas en determinadas zonas del cuerpo causa la aparición de la grasa localizada.

En múltiples ocasiones, erradicar dichos depósitos se convierte en una tarea complicada que no se soluciona con el ejercicio ni la dieta por más que se intente. Para esos casos, la combinación de criolipólisis y estimulación electromagnética proporciona un tratamiento efectivo.

Este procedimiento no invasivo reduce la materia grasa mediante la aplicación de frío y utiliza ondas electromagnéticas para propiciar la remodelación corporal. Este tratamiento lo ofrece en Vigo Clínica Femme, una de las clínicas estéticas de referencia en el sector por sus evidentes casos de éxito.

Reducir la grasa y mejorar la circulación La criolipólisis es una técnica innovadora que permite prescindir de intervenciones quirúrgicas y procesos invasivos mediante la eliminación de los adipocitos, las células encargadas de almacenar grasa. Para llevar a cabo dicha supresión, este tratamiento implementa el uso de bajas temperaturas. Así, las células se congelan y se destruyen y, finalmente, son expulsadas del organismo a través del sudor y la orina.

Por su parte, la estimulación electromagnética es un procedimiento que se aplica como tratamiento estético para reducir la grasa, tonificar el cuerpo, recuperar la firmeza, mejorar la circulación, agilizar el metabolismo, suprimir toxinas y propiciar el aumento de la masa muscular mediante el uso de ondas electromagnéticas.

Cuando estas dos técnicas se aplican de forma combinada, se pueden evidenciar resultados favorables y duraderos. Su uso está recomendado para perder peso de forma saludable, eliminar la flacidez y erradicar la grasa localizada. Este procedimiento se adapta a zonas tan variadas como el abdomen superior e inferior, las caderas, los brazos, la cara interna de los muslos, la papada, el cuello o los glúteos.

Profesionales altamente capacitados La Clínica Femme realiza estos tratamientos corporales en Vigo, aplicando un protocolo eficaz y una tecnología de vanguardia. Su objetivo es reducir la grasa rebelde acumulada en zonas que no desaparecen con actividad física ni con alimentación equilibrada. La complementación de ambos procedimientos es ideal, ya que mientras que la criolipólisis elimina la grasa, las ondas electromagnéticas estimulan el músculo en dicha zona, lo que permite erradicar la flacidez; se hace un doble trabajo en la misma dirección.

La Cínica Femme ha desarrollado un tratamiento de criolipólisis que se compone de tres sesiones. Además, dispone de financiación sin interés y un equipo de profesionales capacitados para realizar procedimientos eficientes. Cambiar el aspecto corporal puede suponer un considerable aumento de la autoestima, la confianza y la seguridad en uno mismo. Esto es trascendental para mejorar el estado anímico, las relaciones sociales y la calidad de vida.



