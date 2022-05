Algunos de los errores más comunes en una estrategia de marketing, por Wisd Global

El marketing es un conjunto de técnicas fundamentales para vender cualquier producto o servicio, ya sea de forma presencial o en línea. A pesar de esto, las empresas no le dan tanta importancia y no invierten el presupuesto necesario para contratar profesionales del sector, por lo que se suelen cometer muchos errores estrategia de marketing. Esto los lleva a fracasar en sus campañas o a no obtener los resultados más favorables.

Gracias a las asesorías del equipo de Wisd Global y de la mano de sus fundadores David Marin y German Marchessi, los emprendedores podrán crear diferentes estrategias de marketing o reajustar las existentes, generando así mejores resultados.

Errores típicos al diseñar una estrategia de marketing Cometer errores en las campañas de marketing es muy común entre los negocios, lo cual es perjudicial para el desarrollo de un proyecto, pudiendo afectar incluso el éxito de este. El principal error que cometen las personas en las campañas es no elaborar un plan de marketing, ya que no ven la importancia de este. También sucede que los empresarios crean un plan que no es adecuado de acuerdo a sus necesidades y el mercado actual. Como consecuencia de ello, el usuario no está capacitado para resolver de manera efectiva cualquier imprevisto que se presente. No elaborar una estrategia de marketing podría incluso llevar a las personas a malinterpretar las estadísticas y realizar cambios en la campaña sin que estos sean necesarios.

Wisd Global es una compañía de marketing que busca ofrecer soluciones a nuevos emprendedores. El equipo de esta empresa se encarga de definir, analizar e implementar una estrategia y plan de marketing adecuados al presupuesto, sector y necesidades del cliente.

Asesoría experta de Wisd Global en las campañas de marketing La industria del marketing es muy volátil, más aún si se habla del área digital. Por eso, una campaña de marketing puede funcionar bien durante los primeros meses, pero al alcanzar ciertos objetivos deja de ser efectiva. Por este motivo, una vez se ha diseñado una buena estrategia, es necesario que esta se vaya reajustando según las circunstancias. Sin embargo, muchas personas, una vez establecida la estrategia de marketing, no se percatan o no aceptan que algo no funciona o ya no es efectivo. Los emprendedores también suelen malinterpretar las estadísticas al ver que una campaña baja sus resultados y optan por invertir más presupuesto.

Por ello, es necesario contar con expertos que diseñen estrategias de marketing efectivas y que sean capaces de reajustarlas o cambiarlas cuando estas hayan cumplido sus objetivos. En esto se especializa Wisd Global y sus profesionales, quienes ayudan a sus clientes a ajustar sus estrategias publicitarias y qué acciones seguir después de implementarlas.

Los nuevos emprendedores suelen cometer errores en sus campañas de marketing debido a su inexperiencia y la volatilidad de la industria. Por ello, dichas campañas deben ser llevadas a cabo por expertos como Wisd Global. Esta empresa ofrece asesorías personalizadas durante todo el proceso para que los clientes puedan obtener los resultados esperados.