Los servicios de outsourcing de CE Consulting Las Palmas

miércoles, 18 de mayo de 2022, 15:31 h (CET)

La evolución que han tenido los mercados hacia un entorno más competitivo ha dado lugar a que las empresas opten por delegar determinados procesos a proveedores externos especializados, para poder concentrarse en su actividad principal. Esta estrategia se conoce con el nombre de outsourcing. Es una herramienta que permite la contratación de un proveedor externo a la empresa para ejecutar actividades secundarias, como la limpieza o el correo. También para abarcar tareas en el área financiera, contable, de recursos humanos, entre otras.

CE Consulting Las Palmas es una de las empresas que ofrece este tipo de servicios. De esta forma, ayudan a las empresas a centrar sus esfuerzos en aspectos esenciales para su negocio y aprovechar los beneficios que ofrece el outsourcing.

Algunas ventajas de aplicar outsourcing en las empresas El outsourcing es una opción atractiva para aquellas empresas que quieren cuidar su presupuesto sin bajar la calidad de sus operaciones. El equipo de empleados subcontratados puede trabajar vía remota, por tanto, no hace falta invertir en ampliar la oficina o adquirir nuevos equipos. También se reducen los gastos propios de la contratación de un personal base, debido a que se paga solamente por las tareas desarrolladas.

Algunas veces, en las empresas se requiere la presencia de mano de obra especializada que puede llegar a ser muy costosa. En estos casos, el outsourcing es útil porque permite tener acceso a profesionales experimentados en cualquier parte del mundo. Y, al ser una contratación externa y temporal, la inversión es mucho menor que al realizar una contratación directa.

Para las empresas pequeñas que cuentan con una cantidad limitada de personal para llevar a cabo todas sus tareas, el outsourcing representa una respuesta. Al aplicar esta estrategia es posible subcontratar personal para aumentar el flujo de trabajo en la organización. Esto, en un futuro, hará crecer a la empresa en el ámbito económico, abriendo la oportunidad de contratar más personal.

CE Consulting Las Palmas brinda servicios de outsourcing En CE Consulting Las Palmas cuentan con 30 años de actividad, reuniendo a más de 700 profesionales y más de 18.000 clientes a lo largo de su trayectoria. Su actividad principal se enfoca en prestar a las empresas, profesionales y particulares un servicio integral de asesoramiento.

Entre su amplio abanico de servicios, destaca el outsourcing, mediante el cual delegan determinadas funcionalidades no estratégicas a un equipo de personas especializado. Proporcionan a empresas de todos los sectores de actividad perfiles auxiliares, administrativos y técnicos, con formación adecuada para dar servicio a la organización.

Su servicio de outsourcing abarca las áreas de marketing, recursos humanos, gestión logística, atención al cliente, legal, administración y finanzas. La modalidad mediante la cual trabajan es inplant, haciendo un seguimiento mensual a través de la figura de un coordinador de cuentas para evaluar la evolución del servicio y satisfacción del cliente.

Contratar el servicio de outsourcing de CE Consulting Las Palmas es una alternativa llamativa para empresarios que buscan disminuir sus gastos en operaciones rutinarias para producir mayor rentabilidad.



