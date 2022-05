Tour de la Belleza y la Salud 2022 Pilar Carrizosa nos sorprende con las últimas novedades Beauty Ana Ruiz de Infante

miércoles, 18 de mayo de 2022, 10:07 h (CET) En primavera no podía faltar nuestro ya tradicional evento de la belleza …. Nuestra amiga, periodista y escritora, Pilar Carrizosa, como es ya habitual nos sorprende con este recorrido beauty que a todas nos encanta, y que con tanto cariño Pilar prepara todos los años.

En el marco del hotel Hyatt Regency Hesperia hoy hemos conocido:

1.Clínica Espínola, centro de Medicina Estética, Cirugía Plástica y Reparadora, Psicología y nutrición, con sede en Málaga y que nos ha presentado lo último en “Armonización facial y rejuvenecimiento de la mirada”.

El nuevo concepto de la medicina estética moderna tiene un objetivo: mejorar la simetría del rostro y la recuperar el volumen facial con un equilibrio que destaque la belleza natural de cada persona, realzando sus facciones y suavizando las que no lo son (armonización facial). https://clinicaespinola.com

2. Cap Energy, empresa pionera en innovación, desarrollo y fabricación de dispositivos de Tecarterapia Músculo-esquelética y Estética, los únicos a nivel mundial que certifican un equipo de radiofrecuencia (potencia 1.240W) que acelera la reparación celular y recuperación en medicina deportiva, fisioterapia, odontología, uro-ginecología, podología y medicina estética.

La novedad que nos han presentado es Tecar Evolution 2ª Generación, únicos del mercado que Triplican los efectos de la radiofrecuencia, con un tratamiento simultáneo capacitivo y resistivo, aplicado mediante masaje, con dos accesorios estáticos.

La clave: su sensor de temperatura y mecanismo de autoajuste en punto máximo. Aumenta un 147% la eficacia y trabaja 5 veces más superficie sin quemaduras. Además: elimina contraindicaciones (diabetes o neuropatías periféricas, anestesias o parestesias) lo que no sucede en equipos de 1ª Generación), degrada el colágeno antiguo, desnaturalizado y genera uno nuevo, estimulando la entrada de calcio a la célula y crecimiento en los fibroblastos y, por último, produce ácido hialurónico y elastina.

En el plano corporal : Reduce y afirma abdomen, armoniza silueta, trata celulitis, reafirma aductores, antebrazo, camufla estrías, marcas y cicatrices, reafirma glúteos. https://capenergy.com/

3. Geoderm: pioneros en cosmética bio en España desde 1998, une ciencia y naturaleza y destacan por ser innovadores en investigación, desarrollo y manufactura de cosmética y maquillaje natural y ecológico.

Como Novedad nos han hablado del Sérum Hidratante, Bio y Vegano (el 99,5% de ingredientes de origen natural).

Sus tres principios activos principales son: Biosacáridos que estimulan la regeneración celular y ácido hialurónico de bajo y muy bajo peso molecular, que hidrata desde las capas externas a las más internas de la epidermis. Ambos actúan en sinergia para evitar y disminuir arrugas y marcas de la piel. El complejo antipolución (Antipollution Ferment®), de extracto de Moringa, Bacopa Monieri y Lapsana Commnunis, combate y previene los daños causados por las agresiones externas y el estrés. Disminuye los metales pesados que se alojan en la piel. Certificaciones: COSMOS Organic certificado por ECOCERT. www.geoderm.es

4. Pielsana: me ha encantado conocer sus innovadores productos para el sol para cubrir dos factores vitales: HIDRATACIÓN Y DÉFICIT VITAMINA D. ¿Sabiáis que cuando nos ponemos una pantalla, ya sea química o mineral como el titanio, jamás fabricaremos VITAMINA D? Esencial para fijar minerales tan importantes como el calcio, hierro y magnesio.

Su CREMA ACTIVADORA, ¡lo consigue!!! Cuidado nutritivo con PROBIÓTICOS DEL MAR, protege la piel de la deshidratación producida por el sol. Estimula la producción de MELANINA, y es esencial para absorber los ultravioletas, convertirlos en inofensivos infrarrojos y producir Vitamina D.

Su Reparador Solar : es un tratamiento intensivo para después de la exposición al sol. Recupera la hidratación máxima y repara a nivel celular, los posibles daños causados por el exceso exposición al sol. 100% BIOLÓGICAS / 100% ORGÁNICAS Y VIVAS / 100% BIODEGRADABLES. www.cosmeticapielsana.com

5. La Biznaguera: laboratorio de cosmética ecológica artesanal ubicado en Córdoba, cuya filosofía es crear una cosmética totalmente libre de tóxicos, respetuosa con la naturaleza y con nuestros cuerpos. Hoy nos han presentado su tratamiento capilar intensivo, pensado para reparar la hebra desde el interior. Su fórmula altamente concentrada penetra hasta el cortex de la fibra capilar, ayudando a reparar la estructura molecular de la queratina y el colágeno que la componen.

Es totalmente oil-free, posee además una alta concentración amino-proteica, vitaminas hidrosolubles, ácido hialurónico, probióticos y extractos botánicos capaces de reparar la estructura del cabello desde el folículo a las puntas. Un tratamiento intensivo cuya frecuencia oscilará entre una aplicación por quincena a una aplicación trimestral, dependiendo tanto del estado del cabello (nivel de deterioro ocasionado por uso de tintes, decoloraciones, exposiciones intensas a rayos UV, secador, o tratamientos médicos intensivos), como de su naturaleza (porosidad - elasticidad). Es unisex, idóneo para todo tipo de cuero cabelludo, siendo apto para los más sensibles. Un producto elaborado a partir de ingredientes ecológicos certificados, con una altísima proporción de principios activos, y totalmente libre de tóxicos. www.labiznaguera.com

6. Cosmeceutical Key: colágeno naturalizado, no hidrolizado (cocinado) lanza el UCII, el primero sin hidrolizar. Su Novedad: sus moléculas traspasan los fluidos gástricos sin romper su estructura y llegan al intestino delgado con una respuesta inmunitaria que estimula la producción de linfocitos T los que llegan a las articulaciones dañadas donde se sintetiza el colágeno tipo II para regenerar y beneficiar en enfermedades autoinmunes. La hidrólisis proteica se realiza normalmente en un reactor, con control de agitación, ph, temperatura y tiempo de proceso. El sustrato se disuelve en agua, la proteína se convierte en aminoácidos una proteína como el colágeno con calor se deshace en aminoácidos).

Ejerce un papel clave en la hidratación debido a su alta capacidad de retener agua) y Citrato de Magnesio, Vitamina D, para huesos, dientes y la absorción del calcio, potasio. Vitamina C (antioxidante). Ácido Hialurónico ( piel y cartílagos) Dosis eficaz: 40mg de UCII en una única toma.

El problema del hidrolizado es que no absorbe la proteína sino el aminoácido, que llegan al estómago y se encuentran con la barrera gástrica que incide con los aminoácidos y los vuelve a descomponer. Cuando llega al intestino, no llega al 100%, sino casi un 10% de aminoácidos. Por ello, la efectividad es baja. Al combinarlo con otras sustancias, los efectos obtenidos son más por los componentes añadidos. www.cosmeceuticalkey.com

