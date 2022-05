Aromaana, el aliado para mantener la figura en fechas señaladas Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, cuando se dan actividades de fin de semana, vacaciones, cumpleaños o eventos especiales en los que la comida se convierte en el centro de atención, es complicado mantener el peso deseado.

Por esta razón, es recomendable implementar una rutina saludable que incluya alimentación balanceada, ejercicio y meditación para alcanzar el equilibrio físico y mental.

Sin embargo, cuando no se puede evitar comer de más, complementos como Lipo Block proporcionan una solución para no subir de peso, ya que absorbe hasta un 80 % de las grasas ingeridas en cada comida. Este producto es ofrecido por Aromaana, empresa liderada por la naturópata Ana Tortosa, quien elabora suplementos alimenticios naturales y vitaminas con una acción integral enfocada en mejorar la calidad de vida de sus consumidores.

El funcionamiento de Lipo Block para controlar el peso Este complemento tiene una fórmula basada en ingredientes que han mostrado resultados evidentes para mantener el peso de forma saludable. Su principal activo es el Agaricus Bisporus, un tipo de champiñón común que se encuentra en la naturaleza y tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas que mejoran la oxigenación sistémica, reducen la presencia de colesterol, regulan la presión arterial y proporcionan nutrientes provechosos para el organismo. Esta especie de hongo fortalece el sistema inmunitario, estimula el funcionamiento cerebral y controla el peso regularizando el apetito.

Este producto ofrece beneficios que no tienen efectos secundarios y bloquean la posibilidad de aumentar de peso cuando se está en una dieta. Su acción se centra en reducir los lípidos ingeridos mediante la comida, por lo que absorbe dichos elementos para que sean eliminados naturalmente. Otra gran ventaja es que puede utilizarse con otro tipo de productos, como los centrados en bajar de peso. De esta manera puede usarse, por ejemplo, con Slim Dren, Thermogenic, Ansiend o Hepatic, que son fabricados también por Aromaana.

¿Cómo usar Lipo Block para no subir de peso? Lipo Block se recomienda a todas las personas que no desean engordar, excepto aquellas que sean alérgicas a hongos o setas. Este producto, que cuenta con aval sanitario, viene en formato de cápsulas de 30 y 60 unidades y se consume mediante la ingesta de una cápsula con un vaso de agua 5 o 10 minutos antes de las comidas. Asimismo, puede usarse una o dos veces cada día, por ejemplo, antes de almuerzo y cena. Este tratamiento puede ser implementado durante varios días en periodos vacacionales, fines de semana o eventos especiales que requieran mantener un cuerpo sano, por lo que se comercializa como el atrapa grasas que siempre se querrá llevar en el bolso.

Cuando se rompe la dieta por alguna situación como las concernientes a fechas festivas, es común que se suba de peso. Utilizando suplementos que bloqueen la grasa se consigue mantener el peso y evitar la pérdida de la figura y aparición de depósitos de grasa en zonas tan variadas como el abdomen, cintura o caderas.



