¿Un posible cambio de ciclo? Los acontecimientos de los últimos meses ponen en serias dudas su valor como refugio frente a la inflación y la presión del mercado

martes, 17 de mayo de 2022, 10:19 h (CET) La imparable popularidad de las criptomonedas ha puesto en alerta al FMI que desea implantar un marco regulatorio común que evite su uso con fines delictivos o para evitar sanciones e impuestos. Y aunque afirma que su relevancia es todavía mínima -tan solo constituye el 1% del valor total de los mercados globales- cree necesario poner en claro la situación legal de las finanzas descentralizadas puesto que cada país las sitúa en un estatus diferente.

Después de que El Salvador declarase a Bitcoin como moneda de curso legal el pasado mes de septiembre, el FMI pone su foco en la República Centroafricana, que sigue los pasos del país latinoamericano y lanza las mismas advertencias que hizo al país salvadoreño en su momento.

Infraestructura precaria

El Salvador compró en pleno ciclo de euforia alcista, es decir, caro. Lo hizo con fondos públicos emitiendo deuda vinculada a la compra. Y aunque el presidente Bukele anuncia nuevas compras en cada caída de Bitcoin, no siempre la compra en caída obtiene el éxito como resultado. Especialmente al final de un ciclo alcista, aunque aún es prematuro vaticinar el fin de este ciclo, en el escenario que nos ocupa, Bitcoin no llega a los 30.000 USD.

Por otra parte, la situación de la República Centroafricana difiere de la de El Salvador y tendrá que enfrentarse a retos aún mayores que los afrontados por el país latinoamericano. No olvidemos que se trata de uno de los países menos desarrollados del mundo, donde aproximadamente la mitad de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria aguda.

Por otra parte la infraestructura tecnológica necesaria para la implementación de Bitcoin es extremadamente insuficiente, ya que, según los datos, cerca del 90% de la población carece de conexión a Internet, por lo que resultaría extremadamente complicado utilizar la criptomoneda como medio de pago.

En busca de rentabilidad

Se calcula que aproximadamente la mitad de quienes invierten en los diferentes tipos de criptomonedas lo hace buscando obtener rentabilidad. Sin embargo, en países que sufren volatilidad o devaluación en sus monedas, las razones por las que se invierte pasan por buscar protección para sus capitales, a pesar de que precisamente las criptomonedas son descritas en muchas ocasiones como activos de alto riesgo debido precisamente a su alta volatilidad.

En este caso, el FMI también denuncia que en la comercialización de la mayor parte de los criptoactivos no existe la posibilidad de identificar a los inversores, lo que hace imposible la aplicación de las políticas regulatorias tradicionales empleadas para supervisar estos mercados y evitar fraudes.

Pero también el inversor puede ser víctima de esta falta de regulación, asumiendo los riesgos derivados de la volatilidad y la inseguridad informática.

Debacle en el mercado cripto

Sin embargo, a pesar de su popularidad, lo cierto es que en los últimos meses el mercado de las criptomonedas ha sufrido unas pérdidas que para algunos analistas podría ser la señal que anticipe un crash en el mercado.

Si tan solo hace unos pocos meses la capitalización total de este mercado superaba los dos billones de dólares, en el momento actual, el valor total ronda el billón.

Ante tal descalabro surge la inquietud de que esa inestabilidad se transmita a otros mercados. Hace apenas unos días, Bitcoin y Ethereum parecían capaces de mantener sus soportes ante el shock que provocaba que las demás criptomonedas cayeran en picado. Lo que para muchos constituía la evidencia de que ambas cripto son valores refugio, terminó yéndose al traste tras conocerse los datos de inflación de EEUU y el estallido de Terra, que terminaron precipitando su caída.

Después de haber experimentado un tremendo impulso el pasado 2020 y alcanzar máximos que hacían considerar a las criptomonedas como el oro digital, la repercusión que los acontecimientos de los últimos meses están teniendo sobre ellas pone en serias dudas su valor como refugio frente a la inflación y la presión del mercado.

La realidad es que cuando un trader se decide a invertir en criptomonedas debe ser consciente de que está invirtiendo en activos de alto riesgo. No debemos olvidar que hay que saber administrar los riesgos y diversificar, siendo críticos con quienes venden la idea de que las criptomonedas son un refugio seguro.

