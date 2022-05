Capitalización en empresas de la mano de Infinex Holding Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 17:05 h (CET)

Las compañías atraviesan distintas eventualidades que afectan a su capital a lo largo de su trayectoria. Así es como nacen oportunidades de inversión para quienes buscan capitalización en empresas.

A través de la firma Infinex Holding, es posible acceder a servicios de asesoría para detectar estas ocasiones e ingresar en organizaciones que puedan dar retornos significativos a sus accionistas. No existe una fórmula unívoca ni un único método para la compraventa de acciones y participaciones en las empresas, sino que en cada caso es necesario estudiar el momento y el conjunto de las condiciones del mercado.

A su vez, también es necesario considerar las circunstancias particulares de cada compañía. De la misma manera, según Infinex Holding, no hay un plazo de salida predeterminado y las inversiones en las empresas que respalda la firma se pueden sostener durante muchos años.

Las características que presentan las oportunidades de capitalización en empresas que provee Infinex Holding Las compañías a las que Infinex Holding apunta sus estrategias de inversión cuentan con potencial a largo plazo para transformar segmentos del sector al que pertenecen. También tienen capacidad presente o futura para conseguir una participación significativa dentro de mercados grandes y en crecimiento. Otra condición es que habiliten múltiples oportunidades de salida.

En general, estas firmas deben estar conducidas por líderes altamente motivados y experimentados que ofrezcan productos o servicios diferenciados, defendibles y escalables. El liderazgo excepcional es fundamental para aspirar a conseguir distintos objetivos de negocios.

Es por esto que la conducción debe estar caracterizada por el conocimiento del sector o la industria y debe poseer características como un criterio solvente, experiencia en la gestión, intuición, compromiso a largo plazo, un alto nivel de integridad y, finalmente, pasión por el negocio en el que se encuentran.

Además, deben disponer de una tracción inicial de clientes para que el crecimiento sea posible. Infinex Holding cuenta con una vasta experiencia en todas las fases de desarrollo de una empresa y sus profesionales conocen al detalle los retos que enfrentan los equipos de gestión en cada etapa.

Inversiones en empresas innovadoras de distintos sectores Infinex Holding dispone de una amplia experiencia en inversiones en sectores como el inmobiliario, el financiero y el de la producción de hidrocarburos. Más allá del ámbito de desarrollo de la compañía lo que se busca es el carácter innovador, característica que define a las mejores oportunidades de inversión.

La firma combina una larga experiencia en gestión de activos con una filosofía simple que busca la combinación entre la tecnología más avanzada y los conocimientos tradicionales de inversión. Estas son cualidades que son consideradas imprescindibles para proporcionar rendimientos consistentes a sus clientes y accionistas de todo el mundo.

A través de Infinex Holding, es posible acceder a distintas oportunidades de capitalización en empresas que sirven como un método efectivo de inversión rentable y generación de ganancias.



