La contratación de detectives privados para la resolución de problemas familiares

Cuando un matrimonio decide separase, el siguiente paso es el divorcio, el cual suele ser muy doloroso para los involucrados y para los hijos.

Esto se debe a que, a consecuencia de esto, suelen surgir una serie de disputas legales relacionadas con el pago de la hipoteca, la nueva pareja del cónyuge custodio, las decisiones sobre los hijos menores de edad, régimen de visitas y pago de la pensión alimenticia, entre muchas otras cosas más.

Cuando alguna de las partes no quiere hacerse cargo de sus obligaciones o ha cometido alguna falta, hay que demostrarlo ante la ley para que se pueda emitir una sentencia a favor. En consecuencia, con el fin de comprobar cualquier hecho, lo recomendable es acudir a profesionales como los detectives en Murcia de la empresa Grupo NEOX.

Grupo NEOX detectives en Murcia centrados en el ámbito familiar Los detectives en Murcia de Grupo NEOX son, entre otras cosas, especialistas en problemas de ámbito familiar como, por ejemplo, aquellos que se desencadenan después de un divorcio entre una pareja con o sin hijos en común.

Los detectives se encargan de hacer las respectivas investigaciones por posibles problemas relacionados con la custodia de un menor de edad, con las pensiones, etc. En relación con estos puntos, uno de los altercados más comunes que suele darse es que el progenitor que debe pasar una pensión alimenticia afirma que no tiene dinero para proporcionar esa cantidad porque no tiene un empleo. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto es falso.

Otro de los casos que requieren estos servicios se da cuando uno de los involucrados desea demostrar que el otro no está en condiciones para hacerse cargo de los hijos. En consecuencia, los expertos pueden ayudar a aquellas personas que deseen determinar conductas de sus exparejas como violencia doméstica, alcoholismo, ludopatía y toxicomanía.

En cualquier caso, el despacho de detectives está a disposición de quienes necesitan acreditar que uno de los cónyuges tiene capacidad económica, verificar que quien tiene la guardia y custodia de un niño o adolescente le atiende y le cuida como se debe. Así como comprobar el uso inadecuado del domicilio familiar atribuido y certificar la convivencia marital en supuestos de pago de pensiones compensatorias, entre otras.

¿Cómo trabaja Grupo NEOX? Cada uno de los detectives de Grupo NEOX está comprometido con la discreción, para no someter al escarnio público a ninguno de sus clientes ni a las personas que hay que investigar.

La empresa está amparada bajo la Ley de Seguridad Privada 05/2014 de 4 de abril, habilitada con el número de Tarjeta de Identidad Profesional (TIP 973),validada por el Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía e inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada con el número 10246. Además, aunque la sede principal de Grupo NEOX es en Murcia, opera a nivel nacional.

Aquellas personas que tengan un problema relacionado con un divorcio o de otra índole como laboral o técnica pericial, pueden ingresar a la página web y plantear su caso a los detectives privados. Incluso, pueden gozar del beneficio de la primera consulta gratuita.