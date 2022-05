Spain Club Promoter, una solución para encontrar discotecas, clubes y todo tipo de experiencias en Valencia Emprendedores de Hoy

Valencia cuenta con lugares, eventos y establecimientos para vivir las mejores experiencias de diversión y entretenimiento, desde bares y restaurantes hasta discotecas y clubes nocturnos.

Sin embargo, quienes buscan estas experiencias no siempre tienen las facilidades para encontrar las mejores opciones o para disfrutarlas al máximo nivel. Esta situación es la que ha inspirado a los hermanos Renzo y Donato Marengo, dos jóvenes emprendedores que conocen a fondo este sector, a desarrollar Spain Club Promoter, una plataforma virtual que funciona como nexo entre las personas que buscan estas experiencias y los establecimientos que las ofrecen.

Una alternativa para disfrutar de experiencias en Valencia Spain Club Promoter es una plataforma web diseñada para aquellos que quieren vivir una experiencia vip. Su contenido brinda información detallada sobre algunos de los mejores bares, clubes y restaurantes de la región, de modo que los usuarios pueden seleccionar las mejores opciones para su fiesta, evento o reunión entre amigos. Además, sus servicios ayudan a los visitantes a gestionar el uso y la reserva de espacios en estos establecimientos, mediante una propuesta vip personalizada para cada caso, según los planes que cada cliente tenga para su reunión o evento respectivo.

Los servicios de Spain Club Promoter trabajan con dos tipos de clientes. En primer lugar, los partners, que son los clubes, establecimientos o proveedores que ofrecen sus servicios para estas reuniones o eventos y los usuarios o clientes particulares, que son quienes buscan estos servicios para vivir la mejor experiencia durante sus reuniones. La plataforma funciona como un intermediario entre estos dos actores a través de sus servicios, los cuales ofrecen experiencias únicas en clubes y establecimientos de alto nivel.

¿Qué beneficios ofrece esta plataforma? Para los fundadores de esta plataforma, los usuarios de su servicio no solo son clientes, sino parte de una comunidad, unida por el entusiasmo y la pasión que despiertan estas experiencias. Por esta razón, trabajan constantemente en expandir su cartera de partners, así como en formular alianzas estratégicas para ofrecer a sus usuarios promociones, beneficios y eventos especiales, como lanzamientos o inauguraciones de nuevos clubes en la ciudad.

Gracias a estos beneficios, la comunidad que forma parte de Spain Club Promoter puede gozar de las mejores experiencias vip, a la medida de sus planes y expectativas, en clubes, bares y restaurantes de Valencia. De este modo, conectan a los actores del mercado de las fiestas, reuniones y eventos sociales, en una dinámica en la que ambos se benefician, pues, mientras los partners tienen al alcance un público más amplio a través de esta plataforma de difusión, los clientes particulares tienen acceso a un servicio que les permite escoger las mejores opciones entre estos proveedores para vivir experiencias inolvidables.



