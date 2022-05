Proyecto VOL en Escolàpies Palma. Vivir es abrir límites Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 14:00 h (CET)

Actualmente, el no evolucionar no es una opción. El mundo se mueve, el entorno cambia y las nuevas necesidades son retos distintos a los que la sociedad estaba acostumbrada.

El CC Escolàpies Palma, como parte de la Fundació Escolàpies, lleva años adaptándose a esta nueva realidad, a este entorno VUCA que ha ayudado al colegio a creer que pensar diferente permite llegar más lejos, que cada día es una nueva oportunidad para continuar creciendo y que la infancia y la juventud solo necesitan el apoyo adecuado para ser feliz, apoyo que este colegio ofrece desde el carisma de Santa Paula Montal.

CC Escolàpies Palma y sus valores La calidad educativa y la visión de futuro de Madre Paula, inspirada en la de Calasanz, hizo que su modelo educativo fuera esencial en su momento desde el punto de vista humano y pedagógico y ha permitido que siga vigente en la actualidad. CC Escolàpies Palma sigue siendo un colegio innovador, humanizador y evangelizador.

Identificándose como una institución cristiana y educativa, el CC Escolàpies Palma ofrece un horizonte ilusionante, lleno de creatividad, alegría e innovación que impulsa la educación y el pensamiento crítico, pues durante sus años en el centro, su alumnado aprende a utilizar las herramientas que les permiten aprender a pensar.

Cualquier reto presentado siempre se resuelve desde los valores que configuran su identidad: la libertad, el amor, la alegría, la sencillez, la humanidad, la paciencia, la búsqueda de la verdad, la responsabilidad, la preparación personal, la justicia y la trascendencia.

Proyecto VOL de la Fundació Escolàpies El camino que CC Escolàpies Palma va a recorrer en el futuro está recogido en el Proyecto VOL de la Fundació Escolàpies.

Este ilusionante, gran y ambicioso proyecto recoge propuestas pastorales, pedagógicas y de gestión, utilizando la metodología del agilismo. Es un proyecto de proyectos basado en la idea de que vivir es abrir límites. El alumnado del CC Escolàpies Palma sabe que, aunque la vida está llena de condicionantes que limitan, todos tienen la libertad de escoger su respuesta. El objetivo no es otro que el de dar recursos a la juventud para que tenga la capacidad de decidir qué respuesta quiere dar.

Para conseguirlo, se trabaja en la renovación de los materiales de Pastoral, en la innovación del movimiento Escolàpies y de las clases de religión, en la lectoescritura creativa, en las matemáticas manipulativas, en el aprendizaje basado en proyectos, en la evaluación, la codocencia, el acompañamiento personal, grupal y ambiental y, como no, en la sostenibilidad, social, económica y ambiental.

Y uno de los puntos más positivos es que no es un proyecto cerrado, porque el alumnado del CC Escolàpies Palma merece que el colegio les ofrezca siempre lo mejor y que sea ejemplo de lo que se espera de ellos.



