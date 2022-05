¿Qué es el Hongo Cordyceps?, por La Tienda de Cristóbal Emprendedores de Hoy

El Hongo Cordyceps es un tipo de hongo originario de la región del Himalaya al que se le han atribuido grandes beneficios para la salud de locales y extranjeros.

Su fama deviene de la particular manera en la que crece, ya que nace producto de una infección al interior de algunas especies de gusanos e insectos, los cuales mueren por la acción del hongo, mientras que este habita su cuerpo como si fuese un parásito. Existen cepas que incluso son capaces de controlar los movimientos de su huésped, como si se tratase de un títere.

¿Cuáles son las propiedades del Cordyceps? Debido a sus propiedades medicinales, este hongo es utilizado en la Medicina Tradicional China para tratar enfermedades respiratorias, aumentar la energía y como vigorizante sexual. Muchas familias rurales del Himalaya deben su sustento diario a la recolección del Cordyceps, en especial, en las épocas del año en que emerge del suelo, ya que, por lo general, habita bajo tierra.

Algunas iniciativas científicas han logrado cultivar este hongo sin tener que infectar ningún insecto, ayudando a disminuir el riesgo de presentar efectos secundarios al momento de la ingesta. El suplemento Bio Cordyceps DXN distribuido por La Tienda de Cristóbal, es uno de los únicos productos en España que contiene Cordyceps Sinensis 100% puro, cultivado en ambientes controlados y sin utilizar insectos como huéspedes.

El Bio Cordyceps DXN y sus características Este complemento alimenticio contiene un aproximado de 60 cápsulas de 450mg, compuestas por Cordyceps pulverizado para una mejor absorción en el organismo. Cada unidad maneja una concentración alta de nutrientes importantes y compuestos bioactivos como el ácido cordycéptico, diferentes aminoácidos, glutamina, polisacáridos, vitamina B12, entre otros. Estos principios activos ayudan al crecimiento y regeneración de los músculos, sobre todo después de someterse a actividad física continua. También mejoran la resistencia física, previenen la depresión, inhiben el crecimiento de algunas células cancerosas y fortalecen el sistema inmunológico.

El Bio Cordyceps DXN es un producto certificado por los organismos europeos de sanidad y aprobado por la International Mycotheraphy Institute. Su fórmula no se encuentra contaminada por almidón, soja, maíz o azúcar, por lo que es un producto que ofrece plena garantía a todos los consumidores sobre su calidad y beneficios. Junto a este suplemento, la Tienda De Cristóbal también ofrece bebidas y alimentos a base de Ganoderma, que complementado con el Cordyceps, es una excelente alternativa para mejorar la salud, prevenir enfermedades y recuperar energía.



