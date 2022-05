¿Qué es la Industria 4.0? Emprendedores de Hoy

Marcada por la digitalización y la tecnología, en la última década, el mundo empresarial e industrial ha experimentado una evolución sumamente acelerada.

Esto se ha denominado Industria 4.0, o cuarta revolución industrial, y promete hacer que las personas puedan tener acceso a más productos, al tiempo que se reducen los costes de producción, fabricación y logística. El objetivo de esta nueva industria no es solo mejorar el rendimiento de una empresa, sino también contribuir al bienestar social de la población mundial. Compañías consultoras expertas en transformación digital como Asistecs son el aliado ideal para ayudar a las empresas de hoy a convertirse en industrias 4.0.

Industria 4.0, la industria del futuro ahora El avance tan impresionante que ha vivido la tecnología, sumado a los procesos de digitalización cada vez más eficientes, inteligentes y productivos, ha constituido en el mundo empresarial lo que para muchos es la 4ª revolución industrial. Las empresas que actualmente han logrado maximizar su eficiencia, haciendo uso de herramientas digitales avanzadas y de tecnología de punta, entran en lo que se conoce como Industria 4.0. Pero no solo es la tecnología la que juega un papel fundamental en esta industria del futuro, sino que más determinantes aún son las personas que la hacen funcionar. Los trabajadores son quienes hacen gran parte de la diferencia y para ello es necesaria la formación constante, un elemento indispensable en el cual las compañías que desean transformarse de esta manera deben invertir. El resultado es una empresa que no solo es rentable, productiva y eficiente, sino que también cuenta con una ventaja competitiva capaz de perdurar en el tiempo.

Dar el paso hacia la Industria 4.0 con Asistecs No cabe duda que esta 4ª revolución industrial puede significar una ventaja competitiva sin precedentes para las pymes actuales. Les permitirá, entre otras cosas, aprovechar al máximo los recursos que ya están disponibles a bajo coste. Entre estas herramientas, de las que ya pueden disponer, destacan algunas como una app que incorpora realidad aumentada para mostrar los productos, softwares ERP para gestionar la planificación de recursos empresariales asociados a procesos de producción y sistemas inteligentes para gestionar el uso de materiales, la disponibilidad de materia prima y mucho más.

Básicamente, es un conjunto de sistemas y herramientas digitales destinado a hacer a la empresa más inteligente, eficiente y productiva. Compañías como Asistecs están especializadas en transformación digital y ponen a disposición de las pymes todos estos recursos digitales y tecnológicos a bajo coste. De manera que esta empresa es una excelente alternativa para dar el paso hacia la Industria 4.0 y aprovechar todos los beneficios y ventajas que implica serlo.



