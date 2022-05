¿Dónde comprar decoración vintage y antigüedades online? Galería 34 Emprendedores de Hoy

Hoy en día, la decoración vintage y las antigüedades están en auge. En empresas como Galería 34, los clientes y decoradores compran piezas únicas, exclusivas e increíbles para sus hogares y negocios.

Este renovado amor por estas piezas es consecuencia del carácter perecedero de la decoración moderna, que pierde valor según pasa el tiempo, ya que su construcción no está preparada para aguantar durante años, mientras que la decoración vintage y las antigüedades tienen un carácter de continua revalorización por su calidad, artesanía y diseños.

A diferencia del estilo retro, que se basa en el uso de objetos inspirados en décadas anteriores, pero diseñados en la actualidad, la decoración vintage incluye piezas originales construidas en épocas pasadas, por lo general, entre la década de los 50 y los 70.

La clave para un espacio perfectamente decorado con esta tendencia es encontrar el equilibrio entre objetos antiguos y accesorios modernos. De esta manera, es posible lograr una armonía que resulte realmente atractiva e inspiradora. Para ello, se deben encontrar las piezas perfectas para incluir en la decoración. Galería 34 es el sitio adecuado para buscar múltiples opciones en decoración vintage, antigüedades y arte contemporáneo, con un amplio catálogo que se puede consultar y comprar online.

Galería 34, la tienda online de moda en el sector Galería 34 ha conseguido traer decoración vintage de excelencia a su tienda online, donde sus clientes están encontrando artículos ideales y comprando sus increíbles novedades. Y no es para menos, cada pieza es una joya nueva que destacaría en la decoración de cualquier hogar.

En su catálogo, se puede encontrar mobiliario antiguo y vintage, iluminación, artículos decorativos como espejos grandiosos, relojes antiguos, cristalería, cerámica y porcelana, así como antigüedades de gran valor y arte contemporáneo. Entre sus piezas vintage más destacadas, se encuentra el mobiliario nórdico, las lámparas vintage y los espejos.

Los clientes pueden disfrutar de la compra directamente del catálogo mediante un fácil procedimiento online, de manera que simplemente tendrán que esperar a que les llegue su pedido a casa.

Una vez al mes, llevan a cabo subastas online, una propuesta genial en la que, a diferencia de en las subastas tradicionales, se puede pujar online por los artículos favoritos. Lo mejor de esta modalidad es que algunos de los lotes han estado previamente en catálogo y salen por un precio de reserva, en ocasiones sustancialmente menor a su precio original, así que se pueden conseguir artículos fantásticos a precios geniales si la puja no es superada por otros usuarios. También se pueden encontrar descuentos en su página de ofertas.

¿Por qué Galería 34 está cautivando a los amantes de la decoración? La parte más apreciada por los fans de Galería 34 son sus piezas exquisitas. Cada pieza es única y son de una belleza incontestable. Los interioristas y amantes de la decoración encuentran la parte que les falta a su casa o negocio en esta tienda online, ya sea un espejo de categoría, un bargueño antiguo de precioso acabado o un reloj antiguo con un estado de conservación fantástico. Su elección de catálogo es excepcional y no defrauda para añadir este toque de calidad y de sensación acogedora que se busca en cada hogar.

Se están revalorizando las antigüedades Las antigüedades son unos de los artículos que más se están revalorizando en estos tiempos. Su originalidad es un tema clave para que sea considerada como pieza de una determinada época, diseño y calidad. Encontrar piezas procedentes de siglos anteriores y en un buen estado de conservación es como encontrar una joya realizada en los mejores talleres de orfebrería.

Todas estas piezas tuvieron como factor fundamental un fin, es decir, fueron realizadas por artesanos para abarcar dos cometidos, uno desde el punto de vista práctico y otro desde el punto de vista decorativo.

La mayoría de ellas están relacionadas con los distintos estilos propios de cada época y procedentes de diferentes países y culturas. Existen tanto estilos franceses como ingleses o españoles y castellanos, en cada uno de estos estilos se crearon piezas hegemónicas como por ejemplo en el estilo castellano, el bargueño.

En un comienzo, los artesanos fueron los encargados de suministrar este tipo de decoración tanto a la aristocracia como a la iglesia y conventos, por lo que solo la clase más alta tenía acceso a lujosas piezas de decoración que hoy en día conforman las antigüedades. Los artesanos se reunieron en gremios suministrando este mobiliario artesanal de calidad hasta que llegó la época llamada industrial, que desarrolló el cambio de mano de obra a maquinaria, socializando el mueble de tal manera que tanto la clase media, alta como baja sería nutrida de lo que más tarde se llamarían muebles vintage.

Estética vintage Son muchos los tipos de decoración vintage, por lo que, sin importar cuál sea el estilo del hogar, habrá alguna forma de incorporar esta tendencia en él. A menudo, quienes eligen la decoración vintage son personas que aprecian el valor, diseño y encanto que guardan los muebles y accesorios incluidos en esta categoría.

Sin embargo, la estética que caracteriza a este tipo de decoración también ha ganado popularidad entre las personas por su poder para evocar recuerdos o crear un sentimiento de nostalgia. Por otro lado, se trata de un estilo que comúnmente es relacionado con romance y calidez.

Una alternativa ideal para revalorizar el hogar La tarea de decorar interiores, considerada en la actualidad como todo un arte, ha logrado adaptar a la perfección la decoración vintage a todo tipo de espacios, por lo que todo apunta a que es una tendencia que ha llegado para quedarse.

Una muestra de ello es cómo grandes y lujosas casas, así como modestos pisos, optan por usar muebles y accesorios vintage para darle al entorno una sensación acogedora. Finalmente, estas piezas antiguas son combinadas con artículos avanzados para el hogar, teniendo como resultado un inmueble atractivo, conservando la elegancia y romanticismo de la decoración vintage.

Al tratarse de un estilo en auge, que logra captar la atención y preferencia de muchas personas, elegir una decoración vintage puede a su vez revalorizar el inmueble, gracias a las piezas de gran valor que comúnmente forman parte de esta tendencia. En Galería 34, los enamorados del vintage encontrarán un amplio catálogo de muebles, iluminación, objetos, cerámica y porcelana de este estilo; una gran variedad de piezas con las que el cliente podrá encontrar el equilibrio en su hogar y decorar con elementos gustosos y con valor.



