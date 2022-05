¿Cómo prevenir las ETS?, los consejos de UROINFO Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:24 h (CET)

Tras la epidemia de VIH-sida a finales de los 80 y principios de los 90, se generalizó la idea de que las ETS (enfermedades de transmisión sexual) solamente estaban relacionadas con la propagación del Virus de Inmunodeficiencia Humana. Sin embargo, existen infinidad de patógenos y bacterias que se transmiten en el momento de mantener relaciones, los cuales generan enfermedades curables e incurables que afectan la salud y la calidad de vida de las personas.

Por este motivo, UROINFO, una compañía especializada en servicios de urología y salud sexual, se ha propuesto enunciar algunas de las acciones existentes para prevenir el contagio de las ETS con mayor circulación en el mundo.

Prevenir antes que curar El preservativo, además de prevenir contagios por VIH, también es uno de los métodos más efectivos para disminuir las probabilidades de adquirir otras ETS. Sin embargo, existen estrategias que complementan el uso del preservativo y que se diferencian unas a otras, dependiendo el tipo de enfermedad que buscan contrarrestar. En el caso del Virus del Papiloma Humano o VPH, por ejemplo, existe una vacuna que ataca directamente las cepas más oncogénicas del virus, evitando que se desarrolle una enfermedad con consecuencias tan graves como el cáncer de pene o de cuello uterino.

Para enfermedades que no cuentan con vacunas o medicamentos de prevención como la sífilis, el herpes genital o la uretritis, lo más aconsejable es que las personas usen preservativo en cada una de sus relaciones, mantengan controlado su estado de salud y se realicen frecuentemente exámenes de diagnóstico para estas enfermedades. También es importante conocer de antemano los diagnósticos de la pareja, con el objetivo de tener la información necesaria para mantener una vida íntima consensuada, activa y sana.

No todo está perdido si se adquiere una ETS Así como el VIH, hoy en día, no representa un peligro para la vida si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, otras ETS también pueden controlarse e incluso curarse con procedimientos especializados y efectivos. UROINFO cuenta con modernos métodos de diagnóstico y tratamiento especializados en enfermedades que afectan particularmente la salud de la uretra en hombres y mujeres. Su objetivo es el de brindar un espacio cómodo, seguro y confiable a las personas que padecen alguna patología relacionada con cualquier ETS, con el objetivo de abordar adecuadamente su enfermedad y diseñar el tratamiento más efectivo para paliar sus síntomas y mejorar su calidad de vida.

Con estos tratamientos y estrategias de prevención, UROINFO también espera que se reduzcan los índices de contagio de las diferentes ETS, sin que esto limite considerablemente el desarrollo de la intimidad en pareja.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo prevenir las ETS?, los consejos de UROINFO Implementar un software de trazabilidad en una empresa, por Alba IBS DEL MORAL ARQUITECTOS, compromiso, claridad y equilibrio E-THERAPYKIDS diseña terapias para niños y adolescentes que abusan de las pantallas Las ventajas de preparar oposiciones con Simplificatusopos.es