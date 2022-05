¿Qué hacer con el cuero cabelludo irritado?, por el Laboratorio Géomer Emprendedores de Hoy

El cuero cabelludo irritado es un problema de naturaleza multifactorial, según lo han analizado especialistas capilares. Una de las causas principales está relacionada con los productos que se utilizan a diario, como el champú.

Cuando estos tienen surfactantes o limpiadores muy agresivos tienden a castigar la piel. También existen otros factores, como estrés físico o emocional, hábitos alimenticios, químicos presentes en el agua, jabón, condiciones climáticas, alergias o cambios hormonales. Los especialistas del Laboratorio Géomer advierten, además, que esta sintomatología también se puede deber a que el cuero cabelludo está bloqueado y necesita ser drenado.

Características del cuero cabelludo irritado El Laboratorio Géomer es una empresa especializada en la fabricación de productos cosméticos totalmente naturales. Su mayor diferencia respecto a otras empresas fabricantes es que vende directamente de forma personalizada, con base en el diagnóstico que le hacen a sus clientes. Esto lo logra a través de un cuestionario, donde cada comprador explica los síntomas que le aquejan.

Las respuestas son analizadas por un equipo de expertos que elabora un diagnóstico y recomienda los productos que mejor se adaptan a su prescripción. La extensa gama de su catálogo incluye soluciones eficaces para padecimientos como la psoriasis, la caída de pelo o la irritación del cuero cabelludo. En estos casos, sus fórmulas se focalizan en atacar las causas de los problemas.

Sobre el cuero cabelludo irritado, el Laboratorio Géomer asevera que, cuando tiene un aspecto granulado y rosado, significa que está congestionado. Existe una alta acumulación de toxinas debajo de la piel, debido a que la eliminación de la linfa ya no funciona correctamente. En estas situaciones, los especialistas recomiendan un drenaje linfático profundo.

Cómo drenar el cuero cabelludo para eliminar la irritación Los científicos de Laboratorios Géomer afirman que lo primero que hay que hacer tras este tipo de diagnóstico es drenar la piel. Para lograrlo, se debe iniciar un tratamiento que ayude a regenerarla desde el interior, para descongestionar las células foliculares. Como solución, aconsejan utilizar el producto Terral Blanco.

Esta es una mascarilla drenante que penetra la piel a través de los folículos capilares y actúa en el corazón de los tejidos, desinflamándolos totalmente. De esta manera, pueden eliminar las impurezas y comenzar a circular los minerales necesarios para su nutrición. Esto último, a su vez, es lo que permite la regeneración de la piel desde dentro.

Una vez que se ha logrado desinflamar la piel, se complementa el tratamiento con otras referencias de marcas como Amplitude No. 4 y Oligo F4. Son compuestos de aceites esenciales que ayudan a calmar la picazón y suavizar la piel. Al atacar las causas y corregir las consecuencias, se obtienen resultados efectivos y permanentes contra el cuero cabelludo irritado.



