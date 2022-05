Vegamar: el lugar perfecto para encontrar lo mejor en productos de bodega y gourmet Con más de 22 años de exitosa experiencia, que se ha posicionado en los primeros lugares del gusto popular Redacción

viernes, 13 de mayo de 2022, 08:26 h (CET) Los amantes de las exquisiteces siempre están buscando el lugar ideal para adquirir los productos que tanto les gustan. Por suerte, ya hay un lugar muy especial donde se puede encontrar lo mejor en productos gourmet, vinos y artículos de bodega. Y tan solo hay que dar unos pocos clics para tener lo que quieras en la comodidad de casa, se trata de Vegamar, una tienda online que se está convirtiendo en la favorita de muchos.

¿A quién no le gusta una loncha de jamón ibérico acompañado con una exquisita copa de vino tinto? ¿O un buen trozo de queso? Son exquisiteces gastronómicas que a más de uno les encantan, que nadie debe negarse y que, afortunadamente, se pueden conseguir fácilmente, sin tan siquiera moverse del sillón favorito, gracias a los productos gourmet que ofrece Vegamar.

Esta bodega y tienda online, tiene lo mejor en artículos de bodega y gourmet, para todos los gustos y de distintos tipos. Es una empresa con más de 22 años de exitosa experiencia, que se ha posicionado en los primeros lugares del gusto popular.

Tiene sus propias bodegas para visitar, además de 6 tiendas físicas en diferentes puntos de España. Asimismo, distribuye sus productos a nivel nacional, tanto en la península como en las islas baleares, a través de su tienda online.

Sus productos han salido mencionados en medios de prestigio, como Vogue, Elle, Telva, etc., los cuales les han dado reconocimientos y varios premios.

¿Qué ofrece Vegamar?

Es una empresa que ofrece exquisitos vinos, delicatessen de todo tipo, los mejores destilados y elaborados regalos, con packs que puedes elegir entre una amplia gama de combinaciones, ideales para agradar a tus seres queridos, clientes o socios.

Venden sus propios artículos de bodega como vinos, cava y champán, así como productos gourmet, entre ellos aceites, foie, quesos y conservas, y los mejores destilados premium.

En Vegamar puedes encontrar vinos tintos, rosados, blancos, espumosos, dulces, vermut, de autor, personalizados, elaborados con diferentes variedades de uvas, para todos los gustos y preferencias. También puedes encontrar deliciosos quesos ahumados, procesados siguiendo las más antiguas tradiciones y utilizando siempre materiales de primera calidad.

Los productos de picoteo también son de los más solicitados en Vegamar: sus exquisitas galletas con almendra y chocolate, sus láminas de cúrcuma, los polvorones de almendra, las divinas láminas de espelta, los picos artesanos y demás exquisiteces son la delicia de muchas personas.

Si hablamos de productos delicatessen, no podemos dejar de mencionar los embutidos y jamones que esta tienda ofrece a sus clientes, entre los que destacan el lomo ibérico, el jamón cebo de campo, el jamón ‘Great Reserve Dark Ham’, el chorizo ibérico, el salchichón ibérico y demás exquisitos productos, que nada más de nombrarlos, hacen agua la boca.

¿Y qué hay de los destilados?

Otro de los productos estrella de la tienda son sus solicitados destilados, entre los que destacan los rones, ginebras y whiskies de distintas marcas, todos de excelente calidad, por cuanto no venden productos que no sean de alta manufactura.

Son licores sofisticados para disfrutar de momentos especiales en pareja, con amigos o en encuentros familiares, que puedes pedir en la tienda online para que los envíen a tu casa con solo hacer unos cuantos clics.

Los mejores regalos salen de Vegamar

Esta tienda ofrece una amplia variedad de exquisitos productos que se pueden adquirir para regalar en ocasiones especiales, a familiares y amigos, o para agradar a algún socio, colaborador o trabajador de tu negocio.

Puedes comprar uno o varios productos por separado y hacer tu propia combinación, o bien, escoger los ventajosos packs elaborados con varios de los artículos que ofrecen en la tienda online. Los regalos gourmet pueden incluir quesos, dulces, pescados, vinos, carnes, o frutas. También suelen estar acompañados de artículos para la cocina, como tablas de cortar, cuchillos, sacacorchos o accesorios para degustar vino. La elección dependerá de ti.

Una cesta o un pack gourmet puede ser un maravilloso regalo para toda ocasión: cumpleaños, aniversarios, graduaciones, día de San Valentín o cualquier fecha especial que quieras celebrar con ese ser especial. También es una bonita forma de dar las gracias o de expresar algún sentimiento especial por alguien.

Las combinaciones son casi infinitas, tienes una amplia variedad de productos que puedes incluir en una hermosa cesta de regalo. Solo tienes que revisar las opciones que Vegamar tiene para ti y elegir la que mejor se ajuste a tus gustos y presupuesto.

Y si te cuesta decidirte, puedes pedir el apoyo y la asesoría de los operadores de la empresa, quienes gustosamente te orientarán en la adquisición de los productos que necesites, dependiendo del tipo de persona a quien estará destinado el regalo, en eso ellos son expertos.

Ventajas de comprar en una tienda de delicatesen

Las empresas como Vegamar están altamente especializadas en la venta del tipo de productos que ofrecen, los cuales conocen bastante bien, por lo que es extremadamente difícil que se equivoquen a la hora de seleccionar lo que ofrecerán al público.

Además, tienen otras extraordinarias ventajas y beneficios, que vale la pena revisar:

Precios competitivos : por ser compañías que trabajan con determinados productos especializados, tienen trato directo con las empresas fabricantes, que siempre dan los mejores precios a sus distribuidores, lo cual, a su vez, se traslada a los usuarios finales. Por eso, los importes a pagar son siempre más bajos que los que se tendrían que pagar en negocios similares.

: por ser compañías que trabajan con determinados productos especializados, tienen trato directo con las empresas fabricantes, que siempre dan los mejores precios a sus distribuidores, lo cual, a su vez, se traslada a los usuarios finales. Por eso, los importes a pagar son siempre más bajos que los que se tendrían que pagar en negocios similares. Gran variedad de productos : la alta diversidad de artículos que tienen para ofrecer, permite disfrutar de muchos productos exquisitos y hacer las mejores combinaciones para regalos.

: la alta diversidad de artículos que tienen para ofrecer, permite disfrutar de muchos productos exquisitos y hacer las mejores combinaciones para regalos. Envíos a domicilio: gracias a internet y al avance de las telecomunicaciones, los artículos de bodega y los productos gourmet se pueden pedir de forma online, para que los envíen allá donde quieras. Incluso, si es para regalo, puedes solicitar que los envíen directamente al destinatario.



