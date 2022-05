En las mejores manos en caso de sufrir un accidente de tráfico

Hoy en día, la mayoría de personas tiene la necesidad de ponerse al volante prácticamente a diario y, por desgracia, no es aislada la situación en la que pueda verse involucrado en un accidente de tráfico, para esos momentos no hay que dudarlo, siendo la mejor opción acudir a verdaderos especialistas legales que asesoren de manera adecuada.

A pesar de las numerosas campañas y de las medidas que se establecen para evitar en la medida de lo posible los accidentes de tráfico, cada día se producen algunos de enorme gravedad en las carreteras de España. En el caso de que un usuario se vea envuelto en un siniestro y ante el desconocimiento del procedimiento a seguir, se ha de contar con una figura de gran importancia al respecto, abogados especialistas en accidentes de tráfico.

Este tipo de profesionales se encargarán de defender cada caso, persiguiendo en todo momento que el afectado consiga percibir la mejor compensación económica posible derivada del siniestro. En este sector existen muchos profesionales, pero es necesario asegurarse de la experiencia necesaria, de los medios adecuados y de los conocimientos oportunos para asegurar el mejor resultado, siendo un claro ejemplo de saber hacer Legalcar.

Pasos a seguir si se sufre un accidente de tráfico

Desde el principio, la persona que se ve envuelta en un siniestro ha de tener claro que reclamar los perjuicios derivados del mismo no va a ser tarea fácil, ya que, por un lado, el afectado desconoce totalmente cómo comenzar con la tramitación o qué tiene que hacer y, por otro, tampoco sabe cómo se ha de calcular la indemnización por parte de la compañía aseguradora.

Al sufrir un accidente de tráfico, la persona perjudicada se encuentra con que su automóvil ha sufrido daños importantes y necesita repararlos con agilidad, que sufre lesiones que no le permiten desarrollar su vida con normalidad y no puede acudir a su puesto de trabajo (en algunos casos se pierde incluso el empleo), que debido a los daños sufridos necesita rehabilitación y no se la informa sobre el centro al que acudir y, por si fuera poco, la compañía aseguradora trata de responsabilizarle del accidente de tráfico para evitar cubrirle gastos o a abonarle la indemnización correspondiente.

Son muchas dudas las que le surgen al individuo tras un siniestro en la carretera, por lo que se puede optar por permitir que sea la compañía aseguradora la que se encargue de todo, viéndose obligado a aceptar la oferta que le presenten, sea cual sea, también se puede acudir a algún abogado cercano al círculo o familiar de algún conocido que lleva un poco de todo por si se tiene suerte o solicitar la ayuda de abogados que sean especialistas en responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico.

Tal y como se puede intuir, para tranquilidad y seguridad de los derechos siempre hay que contar con los mejores, con ayuda especializada el éxito de cada caso está asegurado.

La poca fiabilidad de las compañías aseguradoras

Lo razonable y natural sería que las entidades aseguradoras se preocuparan y proporcionaran el mejor servicio al asegurado, que lleva años pagando sus cuotas y anualidades sin faltar a una, pero no es así realmente, ya que cuando hay de por medio pagos más cuantiosos intentan desaparecer. Habitualmente, si se tiene un accidente de tráfico, lo primero que se hace es contactar con la aseguradora para abrir el expediente del siniestro y enviar toda la documentación pertinente. A partir de ahí, el asegurado estará días e incluso semanas para conseguir contactar con la compañía y le puedan informar sobre la situación del siniestro, el tiempo pasa y se tiene el coche averiado, se está de baja por accidente y no se sabe qué hay que hacer. Si se consigue contactar o llaman, un tramitador o profesional de la propia compañía de seguros lleva el caso, pero no muestra ni interés ni objetividad, ya que su único propósito es el beneficio económico de la aseguradora y que cueste lo menos posible.

Por qué contar con un abogado especialista en accidentes de tráfico

Tal y como se ha mostrado anteriormente, tanto por tiempo como por tranquilidad y confianza, esta es la mejor opción, sin lugar a dudas, dejar el caso en manos de un auténtico profesional que tenga como único propósito obtener el mejor resultado en beneficio de su cliente. Hay personas que, ante el desconocimiento, evitan tener que contratar un abogado especialista temiendo que sus servicios supongan un coste elevado o que suponga una pesadez burocrática, pero nada más lejos de la realidad.

La única forma de que la persona perjudicada y afectada por un accidente de tráfico reciba lo que le corresponde por los daños que ha sufrido y que se le proporcione el trato que merece es siendo defendida y protegida por un abogado especialista en este ámbito.

Asesorarse con los mejores desde el primer momento

Legalcar es una empresa que está compuesta por 50 profesionales repartidos por toda España, en sus sedes de Sevilla, Barcelona, Valladolid y Madrid. Están especializados en responsabilidad civil relacionada con accidentes de tráfico y todos tienen un punto en común, luchar por defender a sus clientes y que la justicia se cumpla, dando como resultado una justa compensación económica. El bufete de abogados Legalcar atiende a clientes de todos los rincones del país, siendo sus servicios altamente solicitados y bien valorados por cada una de las personas afectadas por un siniestro de circulación.

Para conseguir su propósito, los abogados de Legalcar harán uso de todas las herramientas que tengan a su alcance para sacar el máximo provecho en el veredicto, estando al día con las últimas novedades que puedan ayudar en su labor.

Si se busca el mejor resultado, tranquilidad y protección durante todo el proceso de forma personalizada, al igual que transparencia y comunicación con la persona que está llevando la reclamación, en Legalcar se encontrará todo lo que se necesita, los mejores profesionales con una integridad única que destaca sobre el resto.