Keratin Europa cuida del cabello con fórmulas cruelty free

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:11 h (CET)

La keratina es una proteína que se ha consolidado como el tratamiento idóneo para fines estéticos y de salud ligados a la protección y embellecimiento del cabello. La keratina vegana incluye componentes cruelty free, sin parabenos, sulfatos, siliconas y aceites minerales que han mostrado resultados evidentes con aprobación científica.

Los ingredientes de la keratina vegana de Keratin Europa se basan en un enfoque sostenible y respetuoso con el medioambiente. Esta fórmula le ha valido el reconocimiento del sector y posiciona a esta iniciativa como un referente en la fabricación de este tipo de productos.

¿Qué ingredientes usa Keratin Europa en su keratina vegana? Esta empresa fabrica keratinas con componentes naturales que aportan propiedades eficientes, hidratan la hebra capilar, cuidan la salud del consumidor final y las de su principal cliente. Los estilistas realizan trabajos con las fórmulas de Keratina Europa vegana con efecto notable en el brillo; todas sus fórmulas y alisados saludables dejan el cabello suave con brillo y bien cuidado.

Keratin Europa ofrece una nueva formulación en recuperación capilar que se llama la Repolarizacion de Mirra. Se trata de una fórmula que reta a cualquier profesional a la recuperación instantánea del cabello, garantizando su vida útil. Esta fórmula fortalece el pelo desde la base hasta las puntas.

Uno de sus ingredientes básicos es el aloe vera, una planta conocida por sus cualidades medicinales y cosméticas que proporciona vitalidad, brillo y fuerza al cabello, a la vez que tiene acción en la humectación de los lípidos dentro de la estructura capilar, creando una capa protectora que cuida para siempre el brillo.

Otros ingredientes esenciales de esta keratina son las vitaminas, ya que estas generan múltiples beneficios para el pelo. La vitamina B3 es útil para dar brillo, la vitamina A agiliza el proceso de crecimiento y la vitamina C reduce la sequedad. Con este tipo de fórmulas, las personas consiguen tener un cabello más cuidado y ver un crecimiento notable gracias a la salud del cabello. Por su parte, la biotina y el colágeno fortalecen el cuero cabelludo aumentando su elasticidad y volumen.

Keratin Europa también usa aminoácidos que nutren al cabello de forma integral, ya que estos contribuyen a tener un cabello saludable y brillante. Entre los aminoácidos más relevantes se encuentran la cisteína, la metionina y la lisina. La fórmula de esta firma se complementa con antioxidantes, elementos cruciales para rejuvenecer el cuero cabelludo, aminorar la caída y reducir la aparición de canas. También utilizan frutas, mantecas naturales, extractos florales y proteínas veganas para ofrecer una keratina de alta calidad, eficiente y con aprobación europea.

A todos los clientes que deseen entrar al negocio de las keratinas veganas, se les garantiza el éxito. Ya son muchos los empresarios que llevan su marca propia gracias a Keratin Europa, la cual ha ayudado a todos los que requieren para que inicien su proyecto del negocio de las keratinas veganas y recuperación capilar

Expertos en keratina vegana Esta iniciativa se torna con un nuevo concepto y con excelentes resultados en la receptividad, ya que el modelo de negocio abre un abanico de oportunidades, tanto en la comercialización de las keratinas veganas, como en la aplicación de las fórmulas. Han iluminado el camino de un tipo de negocio que estaba pasando por un momento en el que todas las casa comerciales tienen lo mismo. Con la personalidad de su propia marca, mucha gente se ha animado a emprender y a luchar por su propia marca personal.

Keratin Europa ayuda a emprender y a desarrollar la idea de negocio dentro del mundo de los alisados veganos y recuperación capilar. Este trimestre se ha lanzado la repolarizacion capilar, la cual ya está dando mucho de que hablar en las redes sociales, con un toque personalizado por cada estilista o empresa con marca propia.

En sus canales de venta, ofrecen una atención personalizada para cada proyecto. El tiempo del proyecto depende de las cantidades, a pesar de que suelen ser de 24 a 48 horas por proyectos, y en caso de ser un poco más grandes, 7 días hábiles. Trabajan rompiendo los esquemas tradicionales y brindando un excelente servicio a todos sus clientes.

Cada 3 meses realizan lanzamientos especiales en fórmulas nuevas e innovadoras.



