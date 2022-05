Tormo Franquicias presenta el especial "Top 25 Franquicias" dirigida a emprendedores e inversores Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 10:49 h (CET) La consultora de franquicias desarrolla un listado de algunas de las marcas que presentan una atractiva oportunidad de inversión en los sectores de restauración, retail y servicios La principal consultora en el ámbito de las franquicias anuncia el lanzamiento de una elaborada recopilación de las veinticinco marcas franquiciadoras del momento, que durante el primer periodo de año han conseguido destacar en su ámbito de actividad bien sea por su posicionamiento y experiencia, condiciones de enseña o factor de innovación y digitalización.

El desarrollo de esta minuciosa selección ha venido motivado, tal y como describe el fundador de Tormo Franquicias Consulting, Eduardo Tormo, para guiar a los potenciales franquiciadores en una óptima elección de la franquicia: "Cada día observamos una necesidad latente en los emprendedores y futuros franquiciados sobre conocer las franquicias del momento, preguntándose por sus condiciones de implantación, factores diferenciales respecto a la competencia y ventajas como asociados de la red. Por esta razón, nuestro equipo empezó a analizar en detalle los principales sectores en tendencia y las franquicias que cumpliesen una serie de criterios fundamentales para el éxito de un negocio: experiencia, imagen, estructura diferencial e innovadora y apoyo al franquiciado."

En términos generales, estas 25 empresas reflejan el cambio notorio que está experimentando el ámbito de las franquicias, donde la competencia por diferenciarse en su oferta de negocio y simplificación del sistema franquiciador es cada vez mayor.

Introducirse en el sector de la franquicia como empresario es una alternativa interesante de emprendimiento o inversión, ya que ofrece la seguridad de apostar por una estructura testada y valorada, la rentabilidad y libertad de ser el jefe de uno mismo y la escalabilidad laboral y personal que otorga un negocio.

Por otro lado, como fue adelantado en el informe “Perspectivas Franquicia 2022” elaborado por la consultora Tormo Franquicias a principios de este año, el conjunto de empresas franquiciadoras y, en definitiva, el sector franquicia en general, confirman con rotundidad el desarrollo del sector en este ejercicio. Entre otros aspectos, un amplio porcentaje de las empresas franquiciadoras confirmaban la mejora de su situación económica y empresarial, la ampliación de personal y el aumento de sus inversiones.

