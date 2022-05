Kia, Marca de Confianza del Año 2022 en el Sector Automoción en España Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 09:57 h (CET) Kia es la primera marca del Sector Automoción en España en lograr la distinción ‘Marca de Confianza del Año 2022’ iTRUST Consumer Brands. La distinción es otorgada por la firma europea iTRUST Country Brand Intelligence, con el respaldo del Instituto MESIAS, un think tank especializado en la inteligencia de marca país El fabricante Kia ha sido reconocido por los consumidores y usuarios con la distinción ‘Marca de Confianza del Año 2022 iTRUST Consumer Brands’ en el Sector de la Automoción en España, tras superar un exhaustivo y riguroso proceso de análisis.

Kia se ha convertido en la primera marca del Sector Automoción en España en obtener la distinción y se alza así con este valioso y exclusivo reconocimiento que certifica la excelencia de la marca y la reconoce, entre otros, como una marca confiable. Kia se sitúa así entre las marcas de mayor confianza del país y pasa a ser miembro de iTRUST Consumer Brands, el club selecto de las marcas que generan confianza.

La distinción, otorgada por la firma europea iTRUST Country Brand Intelligence, con el respaldo del Instituto MESIAS, ha sido concedida a la marca tras superar los exigentes criterios del Modelo iTRUST, que mide un total de 55 parámetros. Un escáner integral del patrimonio intangible de la marca, que ha analizado aspectos como la Imagen y la Reputación de la marca, o la confianza generada, así como la satisfacción, el orgullo de pertenencia, el compromiso, y la lealtad de los consumidores y usuarios, entre otros muchos.

Los resultados del estudio realizado indican que la marca Kia es percibida como una marca innovadora y tecnológicamente avanzada. Es considerada como una marca respetada, que ofrece seguridad y cuenta con un elevado nivel de credibilidad, y percibida por los consumidores y usuarios, asimismo, como una marca con una buena imagen, que genera confianza, y se preocupa por el entorno que la rodea: una marca socialmente responsable, que respeta a las personas y al Medio Ambiente.

El Sello internacional de Confianza ha sido entregado a Eduardo Divar, Director General de Kia Iberia, en un acto celebrado en la sede española de la compañía, quien ha recibido, en representación de la marca, los elementos que acreditan el reconocimiento, de manos de José Maria Cubillo, presidente del Consejo de iTRUST Consumer Brands. El acto contó también con la participación de Carlos Sanchez, responsable de Experiencia de Cliente y Movilidad de Kia Iberia.

Sobre el Modelo iTRUST

La metodología para la concesión del Sello ‘iTRUST Consumer Brands Marca de Confianza’ se basa en el Modelo iTRUST, un algoritmo matemático creado por el Instituto MESIAS. El modelo fue desarrollado en origen como una herramienta de inteligencia para monitorizar la marca país y ha sido aplicado a lo largo de los últimos años en la inteligencia de marca de regiones, instituciones, empresas y sectores de actividad.

Kia Motors Corporation

Kia (www.kia.com) es una marca de movilidad global con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fundada en 1944, Kia ha proporcionado soluciones de movilidad durante más de 75 años. Para más información, visite el Kia Global Media Center en www.kianewscenter.com.

Kia Motors Europa

Kia Europa es la división europea de ventas, marketing y servicio al cliente de Kia Corporation.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aumenta la demanda de productos saludables y ecológicos Ingredientes de buena calidad que no comprometen el medio ambiente Los casinos criptográficos: una nueva opción en España Parece ser el siguiente peldaño en la evolución de los casinos online y las apuestas Antonio Orozco protagonizó la espectacular presentación del renovado centro comercial La Farga Experiencias eróticas para vivir con una escort en Sevilla Se dedican a brindar su compañía y placer a las personas que solicitan sus servicios Atos lanza una innovadora solución "Edge to Cloud" basada en 5G e inteligencia artificial