¿Se está utilizando el absorbente adecuado?

jueves, 12 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Es posible llevar a cabo una exhaustiva comparativa entre la sepiolita (principal absorbente industrial de origen mineral) y la gama de absorbentes fabricados en polipropileno 100%, para la descontaminación de hidrocarburos, carburantes, aceites y demás sustancias oleosas, en vertidos y fugas, tanto de zonas de tierra como de agua (ríos, pantanos, puertos, etc.). Con base en los precios de 2022, en España, se puede observar, que si bien son necesarios ambos tipos de absorbentes para llevar a cabo una descontaminación completa y eficaz, para un uso general el absorbente de polipropileno (PP) resulta más eficiente, aunque inicialmente tenga un coste más elevado.

Son necesarios ambos tipos porque cada uno tiene unas propiedades distintas, por ejemplo: la sepiolita absorbe todo tipo de líquidos en cualquier superficie, es antideslizante y evita los malos olores, por lo que resulta ideal para una fuga en una carretera o en una vía de paso. La principal propiedad diferenciadora en el caso del polipropileno es que no absorbe agua.

No obstante, el factor más determinante es el coste de gestión de cada tipo de absorbente una vez utilizado, ya que no se puede gestionar como cualquier tipo de residuo, sino que hay que gestionarlo como dicta la ley. Es este factor el que resulta determinante, el polipropileno produce una menor cantidad de residuo, por lo que resulta mucho más económico.

