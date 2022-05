Servicio de desatoro y limpieza de saneamiento de tuberías de la mano de Rey Tuberías Emprendedores de Hoy

El desatoro y limpieza de saneamiento de tuberías consiste en la remoción de escombros, sólidos y otros desechos que obstruyen un paso de agua residual.

Cuando el desatoro se realiza con métodos de agua a presión o de succión, las acumulaciones de suciedad se desprenden de las paredes de las tuberías, logrando un saneamiento al mismo tiempo.

Por tal motivo, las personas prefieren contratar a empresas que disponen de este tipo de herramientas. Rey Tuberías es una de ellas y está disponible las 24 horas para los habitantes de Málaga.

¿Por qué es importante el desatoro y el saneamiento en tuberías? Los edificios residenciales e industriales necesitan un mantenimiento frecuente en los sistemas de distribución de agua. Los fregaderos, los sumideros, las arquetas y los inodoros destacan entre los elementos que registran más atoros en dichos entornos.

Por otra parte, las canaletas y las fosas sépticas son espacios que también requieren de saneamiento inmediato, ya que suelen generar un mal olor que se extiende por todo el espacio. Si los conductos no se desatoran a tiempo, pueden ocurrir inundaciones y fugas del alcantarillado de pozos negros. Estas situaciones resultan más complejas de resolver e implican un mayor gasto de dinero.

Para evitar los problemas señalados, es necesario contratar a un equipo de personas capacitadas en fontanería y formadas con las normativas vigentes. Las empresas realizan todo el trabajo de bombeo de agua y de transporte de residuos, logrando que las tuberías funcionen correctamente por un largo período de tiempo, hasta la próxima sesión de mantenimiento.

¿Cómo es el trabajo de desatoro y limpieza de Rey Tuberías? Rey Tuberías cumple con todos los aspectos mencionados para ser considerada una empresa integral. Aunque su servicio de inspección de saneamiento y de rehabilitación de tuberías sin obras suele solicitarse en entornos domésticos, los trabajadores también prestan asistencia a empresas que necesitan limpieza industrial.

El negocio hace instalaciones de tuberías y redes de agua. Asimismo, resuelven problemas relacionados con estos sistemas en tubos iguales o mayores a 32 mm en diámetro. Su producto destacado es el camión cuba, el cual tiene un depósito que desprende agua a presión para desatorar las tuberías más bloqueadas. Estas unidades móviles están disponibles en las ciudades de Málaga y Marbella y en los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Mijas. No obstante, los servicios de desatoro se realizan en toda la provincia de Málaga.

Mientras más a menudo se haga la limpieza de saneamiento y el desatoro de las tuberías, menos tiempo y dinero exigirán los procesos. La recomendación de los expertos es no esperar a que ocurra una obstrucción total, sino establecer un calendario para llamar periódicamente a estos especialistas de la fontanería.



