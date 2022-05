Diseño web WordPress de la mano de Codalista en Barcelona Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 17:30 h (CET)

Actualmente, existen diversas herramientas para la creación de páginas web completas, las cuales funcionan como aliadas para las empresas que desean incrementar sus ventas y lograr un mayor reconocimiento y aceptación en la web.

Codalista es una agencia que tiene presencia en el mundo digital y ofrece el servicio de diseño web WordPress en Barcelona, que permite la elaboración de páginas web a medida para toda clase de empresas y de emprendimientos. Codalista se encarga, a través de este servicio, de configurar estas páginas electrónicas, instalar los plugins requeridos y crear un sitio web sofisticado, donde se pueda navegar rápidamente.

Beneficios del diseño web WordPress ofrecido por Codalista En los últimos años, el 40 % de las páginas web para emprendedores y compañías han sido creadas a través de WordPress. Este programa es utilizado para elaborar páginas web porque permite una navegación más amigable, segura y rápida. Asimismo, para crear una página web a través de los servicios ofrecidos por Codalista, es necesario tener una idea clara sobre cómo se quiere elaborar la página,convenir una fecha de entrega con la agencia y enviar el contenido que desea ser publicado a través de esta plataforma, como artículos, fotos, ilustraciones o vídeos. Después, la agencia se encarga de empezar la construcción de la página web y, cuando esté lista y autorizada por el cliente, Codalista realiza su lanzamiento en el universo virtual. De igual manera, a través de la plataforma de Codalista, los clientes podrán solicitar una asesoría inicial para comenzar a edificar su página web.

Páginas web corporativas por Codalista Las páginas web corporativas brindan toda la información de una empresa. El objetivo de estas es que los clientes puedan conocer los productos y servicios que ofrece un establecimiento comercial y generar una relación más estrecha con los compradores potenciales. Las páginas web de las empresas están conformadas generalmente por 4 pestañas básicas y una página de inicio, que es la primera página que aparece al ingresar a través del dominio de la web y ofrece contactos, enlaces internos y un resumen de los servicios que presta la organización. Además, la página corporativa debe disponer de una página de servicios, donde se cuenta de manera detallada cuáles son los productos que comercializa la empresa y de qué manera se pueden adquirir. En definitiva, Codalista es la agencia que, por medio del servicio de diseño web WordPress, crea páginas web completas para particulares, cooperativas y empresas, con soporte profesional, responsabilidad y usabilidad.

Codalista construye páginas web SEO optimizadas El diseño y la imagen corporativa son importantes para una web. Se puede tener la mejor web del mundo, pero, si no es visible para nadie, no sirve.

En ese sentido, Codalista también ofrece un servicio SEO para hacer la web visible en las primeras páginas en los buscadores. A lo largo de 5 años, han realizado varios proyectos, que se pueden ver en su página web.



