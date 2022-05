¿Buscas un cirujano plástico en Córdoba? Este tipo de especialistas poseen un registro fotográfico de las operaciones que realizan, donde se visualiza el antes y después de la cirugía Redacción

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:32 h (CET) La cirugía plástica es la especialidad de la salud que se encarga de corregir y mejorar los aspectos físicos con falta de simetría y armonía estética, tanto de origen hereditario, como adquirido, que necesiten la reestructuración de la forma y funcionalidad corporal.

La elección de un cirujano plástico cualificado se fundamenta en el nivel de competencias y profesionalismo que ofrece este especialista, lo cual se puede evidenciar según los certificados y acreditaciones profesionales que tenga y el tipo de institución donde preste dichos servicios de salud.

Si buscas un experto en cirugía estética avanzada, plástica y reconstructiva, en Córdoba puedes conseguir un cirujano especializado

Si estás en la búsqueda de un cirujano plástico en Córdoba con dilatada experiencia profesional en cirugía estética avanzada, plástica y reconstructiva, en la región existen profesionales especialistas en esta área de la salud, con acreditaciones y certificados que avalan sus técnicas y procedimientos para la obtención de resultados exitosos.

Este tipo de profesionales tienen en su haber más de 2.000 cirugías estéticas realizadas, con amplia formación profesional en distintos países del mundo, más de 10 años de trayectoria, además de pertenecer al SECPRE, y al equipo de cirugía plástica y reparadora de reconocidos hospitales, siendo referencia en la materia.

¿Qué tipo de tratamientos realiza un especialista en cirugía avanzada, plástica y reconstructiva?

Los tratamientos que realiza un especialista en cirugía avanzada, plástica y reconstructiva incluyen los siguientes que destacamos a continuación.

Cirugía mamaria El aumento de pechos, que permite obtener la talla y el volumen de pecho que siempre has deseado, de manos de un cirujano experto.

que permite obtener la talla y el volumen de pecho que siempre has deseado, de manos de un cirujano experto. La elevación de pechos, que permite recobrar la forma y posición correcta de los senos, con la finalidad de reestructurarlos después de eventos que hayan originado la pérdida de estabilidad y resistencia, como puede ser la lactancia, fluctuaciones en el peso y el paso de los años.

que permite recobrar la forma y posición correcta de los senos, con la finalidad de reestructurarlos después de eventos que hayan originado la pérdida de estabilidad y resistencia, como puede ser la lactancia, fluctuaciones en el peso y el paso de los años. La reducción de pecho, que permite disminuir el tamaño de los senos y colocarlos en posición correcta, permitiendo mejorar la apariencia y eliminar los molestos dolores de espalda asociados al peso.

que permite disminuir el tamaño de los senos y colocarlos en posición correcta, permitiendo mejorar la apariencia y eliminar los molestos dolores de espalda asociados al peso. La reconstrucción de pecho, que permite la reestructuración de los senos que hayan sufrido tumores por cáncer, mamas tuberosas, deformidades hereditarias o asimetrías pronunciadas, permitiendo reestructurar el seno mediante técnicas de última tecnología.

que permite la reestructuración de los senos que hayan sufrido tumores por cáncer, mamas tuberosas, deformidades hereditarias o asimetrías pronunciadas, permitiendo reestructurar el seno mediante técnicas de última tecnología. Ginecomastia, la que permite la corrección del aumento de la glándula mamaria en el hombre mediante cirugía, para eliminar el dolor y la alteración estética.

Cirugía corporal La liposucción, que permite precisar y moldear zonas específicas del cuerpo que no hayan podido reducir sus medidas a través de la pérdida de peso.

que permite precisar y moldear zonas específicas del cuerpo que no hayan podido reducir sus medidas a través de la pérdida de peso. La abdominoplastia, que permite recuperar el tono apropiado del abdomen, eliminando cicatrices, estrías y el tejido sobrante.

que permite recuperar el tono apropiado del abdomen, eliminando cicatrices, estrías y el tejido sobrante. El lifting corporal, que permite recobrar la firmeza perdida en determinadas partes del cuerpo, como los brazos y muslos.

Cirugía facial La rinoplastia, que permite mejorar el aspecto estético de la nariz, así como trabajar con fracturas nasales y dificultades respiratorias, apuntando a resultados naturales.

que permite mejorar el aspecto estético de la nariz, así como trabajar con fracturas nasales y dificultades respiratorias, apuntando a resultados naturales. La blefaroplastia, que permite la eliminación de tejido sobrante en los párpados superiores e inferiores, para rejuvenecer la mirada y el aspecto cansado y pesado de los párpados.

que permite la eliminación de tejido sobrante en los párpados superiores e inferiores, para rejuvenecer la mirada y el aspecto cansado y pesado de los párpados. La otoplastia, que permite corregir orejas prominentes y sobresalientes para mejorar el aspecto estético de las mismas.

que permite corregir orejas prominentes y sobresalientes para mejorar el aspecto estético de las mismas. El lifting facial, que permite rejuvenecer las zonas del cuello y la cara, retrasando la apariencia del envejecimiento alrededor de 10 a 20 años, devolviéndole al rostro, el aspecto de una cara fresca y joven.

Este tipo de cirujanos especialistas poseen un registro fotográfico de las operaciones que realizan, donde se puede visualizar el antes y el después de la cirugía, con el fin de verificar con detalle los resultados obtenidos en los pacientes, otorgándoles credibilidad, profesionalismo y garantía de éxito en los procedimientos realizados.



En la actualidad, existen especialistas con amplia formación y trayectoria profesional, los cuales resultan indicados de elegir cuando se trata de una cirugía estética y reconstructiva exitosa, quienes a través de innovadoras técnicas, garantizan el éxito del tratamiento, así como los resultados esperados y las valoraciones positivas por parte de los pacientes.

